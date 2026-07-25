Рики Мартин се радва на лятото в компанията на супермодела Естер Канядас

Рики Мартин се наслаждава на лятото си в Ибиса в компанията на зашеметяващата Естер Канядас.

Певецът сподели снимки в морето с испанския супермодел, на когото посвети любящо послание: „Обичам те, скъпа“.

Може би не знаете този факт, но Естер и Рики са близки приятели от повече от две десетилетия.

49-годишната Канядас и 54-годишния изпълнител на „Livin' La Vida Loca“ се порадваха на лятото си заедно из Балеарските води на борда на шхуната Beso от ексклузивния плаж Beso в Ибиса.

„Един ден в морето с Естер Канядас. Обичам те, скъпа“, написа пуерториканският изпълнител, заедно с впечатляваща снимка, на която се прегръщат с Естер на палубата.

Лятна фотосесия с голямата си приятелка

Двамата плават в открито море на борда на кораба, който разполага с четири двойни каюти със самостоятелни бани и капацитет за до 12 души. По време на пътуването, моделът позира сияйно по бикини на носа на лодката, демонстрирайки впечатляващата си фигура, която ѝ помогна да завладее света на модата, докато споделяше тази забавна разходка с Рики Мартин, с когото поддържа близки отношения от началото на 2000-те.

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