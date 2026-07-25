ЦСКА 1948 би трудно Ботев Враца за първа победа за сезона

ЦСКА 1948 постигна победа с 2:1 над Ботев Враца в среща от втория кръг на Първа лига. Двубоят бе наблюдаван на живо от италианеца Матео Трефолони, който се очаква официално да поеме поста председател на Съдийската комисия към Българския футболен съюз в следващите дни.

Домакините от Бистрица откриха резултата в 19-ата минута след добре организирана атака. Атанас Илиев комбинира с Флориан Кребс, чийто удар бе отклонен от защитник и прехвърли вратаря Марин Орлинов за 1:0.

До почивката гостите опитаха да отговорят, но най-добрата възможност за тях дойде след далечен удар на Мартин Петков, който не намери очертанията на вратата.

В началото на второто полувреме Ботев Враца натисна и това даде резултат в 63-тата минута. Касим Хаджи намери Мартин Петков в наказателното поле, а нападателят не сгреши и възстанови равенството.

ЦСКА 1948 обаче си върна аванса малко повече от десет минути преди края. След центриране на Драган Гривич, Атанас Илиев се извиси над защитата на гостите и с точен удар с глава оформи крайното 2:1. Ботев не се предаде и в 84-ата минута Смоленски отправи силен удар извън наказателното поле, а Шейтанов изби в корнер. В заключителните секунди на редовното време и Генов пробва своя мерник, но стреля под ъгъл в аут.

С успеха си ЦСКА 1948 записа първата си победа за сезона, докато Ботев Враца остана без успех след първите два кръга на шампионата.