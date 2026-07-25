Кабинетът "Радев" не се е отказал от сечта на високи заплати в бордовете

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви пред БНТ, че правителството не се е отказало от ограничаването на високите възнаграждения в бордовете на директорите в публичните предприятия. По думите му оттеглянето на първоначалните текстове в парламента не е отказ, а стъпка към изготвяне на по-прецизна и пазарно обоснована методика.

Ние не сме се отказали от тази реформа, защото тя е наша реформа. Тя беше обявена от министър-председателя Румен Радев лично по време на едно от заседанията, изтъкна вицепремиерът.

„Залагаме таван на заплатите на Съвета на директорите и при изпълнителните членове. До няколко дни ще имаме методика, която ще покаже под каква форма ще се намалят тези високи заплати“, каза икономическият министър.

Пулев напомни, че ресорните министри имат нормативен механизъм чрез Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия да намалят тези възнаграждения с личен подпис, но целта е това да става по правила, съобразени с пазарните условия.

Той напомни, че се залага на намаляване на бройката на членовете в Съветите на директорите от 5 на 3 души.