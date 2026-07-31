Стотици огнеборци гасят горските пожари в Турция

Стотици турски пожарникари се борят с горските пожари, които бушуват в ключови туристически райони по средиземноморското крайбрежие на страната.

Властите във вилаета Балъкесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има петима ранени, включително трима огнеборци. Шест самолета, седем хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на пожарите около градовете Айвалък, Бурхание и Гьомеч. Работата на 920 пожарникари там е подпомагана от 60 доброволци. Три села близо до Айвалък на крайбрежието на Егейско море са били евакуирани.

"Продължаваме да се борим с горските пожари ден и нощ", написа в "Екс" турският министър на земеделието Ибрахим Юмаклъ и добави, че спешните служби са работили по 169 огнища в страната от сряда до момента, като 163 от тях са били овладяни.

Турската частна телевизия НТВ обаче съобщи, че силни ветрове със скорост до 50-60 километра в час са довели до повторно разпалване на огнище на около 30 километра от Айвалък.

През 2025 г. година Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухване на пожари благодарение на множество валежи и сняг през зимата, които възстановиха подпочвените води и защитиха растителността, посочва Франс прес, цитирана от БНР.