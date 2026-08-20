Кожените джапанки - хитът на това лято

Нова тенденция превзема модния свят в разгара на лятото.

През този сезон със сигурност можем да кажем, че има голямо разнообразие от модерни обувки, които може да носим - джапанки с камъчета и бижута, цветни, искрящи чехли, еспадрили, желирани сандали, рибарски и мрежести сандали, мрежести пантофки.

Сега на хоризонта се появява още една модерна обувка - кожените джапанки, съобщават от британското издание на "Cosmopolitan".

Това е леко ретро тренд, който в пълна сила се завръща през лятото на 2026 г. Джапанките са си типична лятна обувка - удобни, комфортни, държат прохладно. Преди се използваха основно за плажа и кратки разходки в квартала, до магазина. Но вече са много популярни за ежедневието и има всякакви версии.

Именно кожените джапанки издигат визията на друго ниво. С тях изглеждате по-стилно, по-елегантно и спокойно може да ги носите в офиса, на кафене, кино, заведение, на разходка с близки.

Черните кожени чехли между пръста са вечна класика и с тях сте изискани. Освен това, те отиват на всичко - рокли, поли, карго панатолни, къси дънкови панталонки, къдрави блузи, кроп топове, тениски и т.н.

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