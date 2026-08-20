Нов ВСС, стари проблеми: Има ли зависимости в съдебната система?

Съдебната система притежава особен талант - да променя правилата, без непременно да променя начина, по който работи. Нов ВСС предстои. Нови организации на съдии и прокурори вече заявиха присъствие. Говори се за независимост, прозрачност, професионализъм. Но зад всички тези думи стои една много по-неудобна реалност.

В съдебната система има магистрати, които са претоварени до краен предел, и други, които работят при съвсем различна тежест. Има командироване, което трябва да решава кадрови проблеми, но може да се превърне и в кадрови инструмент.

Има конкурси, които би трябвало да определят професионалното развитие, но междувременно системата трябва да запълва дупките си.

Така независимостта вече не е само въпрос на закон. Тя е въпрос на среда. И точно тази среда ще бъде поставена на изпитание с избора на новия Висш съдебен съвет.

Защото този път залогът не са просто имената на бъдещите кадровици. Залогът е дали магистратите ще могат да направят избор, който не е предварително направен вместо тях.

Обществото иска да знае: има ли зависимости? Има ли страх? Има ли хора, които могат да влияят върху чужда кариера? Има ли професионална солидарност, която защитава магистратите, или мълчание, което защитава системата?

Точно оттам започва и разговорът за доверието. Защото доверието в съдията и прокурора не се губи само заради едно решение. То се губи, когато зад решението започне да се вижда сянката на зависимост.

По темата в студиото на "Директно" днес ни гостуват председателят на Асоциацията на жените съдии в България Калина Станчева и председателят а Независимото сдружение на българските прокурори Георги Балков.