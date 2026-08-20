Les Castizos идват в Лозенец за силен музикален уикенд

Hacienda Beach подготвя силен уикенд с две различни музикални вечери - познат за клуба формат в петък и международно гостуване от Испания в събота.
На 21 август зад пулта ще застанат NotADj, Dimo BG и Mr.K, а ден по-късно, на 22 август, клубът ще посрещне испанското DJ и продуцентско дуо Les Castizos.
Петък без фиксирани жанрови рамки
Петъчната вечер няма да следва предварително зададен музикален сценарий. Тримата артисти ще подбират музиката според публиката, атмосферата и развитието на вечерта, без да се ограничават в конкретен жанр.
Форматът се утвърди през последните години като една от разпознаваемите линии на Hacienda Beach - house, класики и неочаквани музикални обрати, които следват настроението на дансинга.
Испански темперамент в събота
На следващата вечер зад пулта ще застанат Les Castizos - DJ и продуцентско дуо от Малага с повече от 13 години опит на международната клубна сцена.
През годините те са свирили в клубове като Privilege Ibiza, Amnesia Ibiza, Pacha Barcelona и Chinois Ibiza, както и на сцени в Маями, Амстердам, Лондон и Южна Америка.
Звученето им съчетава Latin Tech House, groove и характерен испански темперамент, допълнени от силно сценично присъствие.
Музиката на Les Castizos е издавана от международни лейбъли като Spinnin' Records, Subliminal, Nervous Records, Hurry Up Slowly, Toolroom и Happy Techno. Техни продукции са получавали подкрепа от артисти като Marco Carola, Hugel, Fisher, Vintage Culture, Cloonee, Roger Sanchez и Mark Knight.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.