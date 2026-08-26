Как шпионите на Путин се опитаха да вербуват активистка от Pussy Riot

Бивша членка на антикремълската група Pussy Riot заяви, че е била вербувана от агенти на руските служби за сигурност, които се опитали да я въвлекат в заговор за убийството на известна опозиционна фигура в Сърбия, пише The Times. Маргарита Коновалова, известна под псевдонима Рита Флорес, разказа, че Федералната служба за сигурност (ФСБ) я е предупредила, че ако не се съгласи да работи за тях, ще я вкарат в затвора заради публикации в социалните медии за руските зверства в Украйна и ще убият майка ѝ. Висш агент на ФСБ също така е заявил, че Коновалова ще "изчезне безследно", ако откаже да сътрудничи. Заплахите са били отправени по време на обиск в апартамента ѝ в Москва през 2023 г., разказа тя.

"Беше точно като във филмите: седнахме на масата и не ми беше позволено да мърдам или да отвръщам поглед", разказа тя пред Port – медия, създадена от руски журналисти в изгнание. "Започнаха да се опитват да ме вербуват, прибягвайки до всякакви заплахи и подигравки, като казваха наистина отвратителни неща, заплашваха да убият семейството ми и твърдяха, че никога няма да мога да докажа кой е убил майка ми."

На Коновалова беше дадено кодовото име "Харли" и ѝ беше заповядано да събира информация за артисти, чиито творби критикуват Кремъл. ФСБ също така ѝ нареди да примами в Сърбия бившия си приятел Петър Верзилов, руски опозиционен активист, който се бори срещу силите на президента Путин в Украйна. Първоначално ѝ предложили до три милиона рубли (26 000 паунда) за съдействие, но по-късно ѝ казали да си избере сама цената, разказа тя.

"Планът беше да седнем в конкретно кафене, което да бъде абсолютно препълнено с агенти на ФСБ, различни служители на силите за сигурност и, което е от решаващо значение, гангстери. Гангстери, които да наблюдават Верзилов, чакайки момента, в който той отиде да си измие ръцете. Те щяха да му нахлузят чувал на главата и това щеше да е краят", каза тя.

Верзилов е бившият съпруг на Надежда Толоконникова, една от основателките на Pussy Riot, а също така е съосновател на опозиционния уебсайт Mediazona. Той беше един от активистите на Pussy Riot, които нахлуха на терена по време на финала на Световното първенство по футбол през 2018 г. в Москва в знак на протест срещу политиката на Путин. Същата година той беше откаран спешно в болница в Германия след инцидент, който лекарите сметнаха за отравяне. Той и други опозиционни фигури обвиниха Кремъл.

Коновалова също така заяви, че ФСБ я е помолила да разбере къде се намира Верзилов в Украйна, за да могат да взривят сградата, докато той е вътре.

Верзилов написа в X в понеделник:

"ФСБ се опитва да организира убийството ми в различни части на света през последните десет години, включително опита за отравяне през 2018 г. и други безумни операции. През последните четири години и половина, докато основният ми фокус беше защитата на Украйна срещу руската агресия, тези опити станаха още по-луди. Няма да доживеете да го видите, вие, зли злодеи от руската ФСБ - няма да доживеете да го видите!"

Коновалова, която през 2020 г. прекара 20 дни в затвора заради протест срещу полицейското насилие, заяви, че е правила няколко опита за самоубийство, след като е била вербувана от ФСБ.

Активистката успя да избяга от Русия миналата седмица

с помощта на Дмитрий Захватов, руски адвокат по правата на човека, живеещ в изгнание, и Леонид Невзлин, руско-израелски бизнесмен, който също се противопоставя на Путин, каза тя. И двамата мъже са издирвани от Русия по политически мотивирани обвинения. Тя не разкри как е напуснала Русия, нито къде се намира.

Мария Альохина, известна членка на Pussy Riot, която прекара почти две години в затвора заради протест срещу Путин в най-голямата православна катедрала в Москва през 2012 г., сподели пред The Times, че е свързала Коновалова със Захватов, след като е разбрала за нейното положение. Альохина избяга от Русия през 2022 г., като се маскира като куриер за доставка на храна, за да избегне полицията, която наблюдаваше жилищния ѝ блок в Москва.

Коновалова заяви, че е решила да разкаже за преживяванията си, за да даде надежда на други опозиционни фигури, които може да са били изнудвани от ФСБ да предоставят информация. Игор Рогов, бивш активист срещу Путин, беше осъден на седем години затвор от съд в Полша миналия месец, след като призна, че е предоставял на ФСБ информация за изгнани дисиденти. Съпругата му, Ирина Рогина, беше осъдена на три години затвор.