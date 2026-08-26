Легендите от златната ера на K-1 отново в България

Четири от големите имена, белязали златната ера на K-1, отново се събират във Варна за SENSHI 33 Grand Prix. Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус и Анди Зауер ще бъдат сред специалните гости на бойната галавечер на 5 септември, когато осем елитни бойци ще влязат в директни елиминации в Grand Prix турнира до 95 кг.

Феновете на бойните спортове ще имат възможност да видят отблизо легендарните шампиони, които ще бъдат част от събитието като съдии, коментатори и официални представители на KWU SENSHI, а в дните преди галавечерта ще предават своя опит и на участниците в международния тренировъчен лагер на SENSHI. Кулминацията на бойната седмица ще бъде SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември от 19:30 часа на плажа в курорта Св. св. Константин и Елена във Варна. Билети за събитието могат да бъдат закупени в мрежата на Eventim.bg.

Четири имена, оставили следа в историята на K-1

Начело на звездния състав е шихан Семи Шилт (Нидерландия) – президент на KWU SENSHI Европа, четирикратен K-1 Grand Prix шампион, световен шампион на GLORY и победител в GLORY Grand Slam 16-man Tournament.

До него ще бъде Ернесто Хуст (Нидерландия) – „Mr. Perfect“ и един от символите на K-1, който също е четирикратен световен шампион на най-престижния турнир в историята на професионалния кикбокс.

Във Варна пристигат още Алберт Краус (Нидерландия) – първият K-1 World MAX шампион, и Анди Зауер (Нидерландия) – двукратен K-1 World MAX шампион и четирикратен световен шампион по Shootboxing. Днес четиримата са част от ръководството на KWU SENSHI и продължават да имат активна роля в развитието на организацията и на новото поколение бойци.

Към тях се присъединява и шихан Николас Петас (Япония) – европейски и световен шампион по карате, победител в K-1 Grand Prix Japan и последният учи-деши на създателя на киокушин карате Масутацу Ояма. Петас е водещ на ринга на бойните галавечери SENSHI и член на Борда на директорите на KWU SENSHI.

Световни киокушин шампиони също пристигат във Варна

SENSHI 33 ще събере и някои от най-успешните представители на световното киокушин карате. В България ще пристигнат още сенсей Тариел Николейшвили (Грузия) – абсолютен световен шампион от 2011 г. и един от малцината бойци, преминали през легендарното изпитание „100 боя“ кумите, и сенсей Захари Дамянов (България) – абсолютен световен шампион от 2015 г., четирикратен шампион на American Absolute и четирикратен европейски шампион.

Към тях ще се присъединят сенсей Ян Сокуп (Чехия) – европейски шампион и призьор от световния отворен шампионат по киокушин, и сенсей Петър Мартинов (България) – световен и европейски шампион по киокушин.

Легендарните бойци няма да бъдат във Варна единствено за галавечерта. От 3 до 6 септември те ще бъдат водещи инструктори в международния тренировъчен лагер на SENSHI, където бойци от различни държави ще могат да тренират и да черпят опит директно от световните шампиони.

От Масутацу Ояма до новото поколение – традицията „Учи-деши“ продължава

Предаването на знания от шампионите към следващото поколение вече излиза и извън рамките на международните лагери. Сенсей Тариел Николейшвили и сенсей Захари Дамянов са сред обучаващите майстори в новата глобална програма „Учи-деши“ на KWU SENSHI. Международната инициатива е създадена за млади бойци, които искат да преминат през интензивно и персонализирано обучение под непосредственото ръководство на едни от най-уважаваните майстори по киокушин в света.

Програмата развива техническите умения и физическата подготовка, но и психическата устойчивост, дисциплината и по-дълбокото разбиране на философията на киокушин. Участниците могат да изберат продължителност според своите цели – от три дни до една, две или четири седмици.

Осем бойци, една титла и три победи в една вечер

Кулминацията ще бъде SENSHI 33 Grand Prix на 5 септември. Осем бойци ще влязат в турнира до 95 кг, а бъдещият шампион ще трябва да постигне три победи в рамките на една вечер, за да вдигне титлата. Бойната карта включва още две резервни срещи, битка за третото място и три супер битки. Общо 13 държави ще бъдат представени на плажната арена във Варна.

Така в рамките на четири дни SENSHI ще събере на едно място историята и бъдещето на бойните спортове – шампионите, превърнали K-1 и киокушин в световни явления, и новото поколение бойци, които ще се борят за следващите големи титли.

SENSHI 33 Grand Prix се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД „Армеец“, MAX Sport, „България Еър“, М Кар Груп – BMW дилър и „Св. св. Константин и Елена Холдинг“.

Медийни партньори на SENSHI 33 Grand Prix са Boec.bg и Boec.com, Bulgaria ON AIR, MAX Sport, DIEMA, Beyond Kickboxing, Gol.bg, Sportal.bg, Dir.bg, Topsport.bg, KWUSENSHI.com, KWUnion.com, KyokushinKarate.News, Fighto.News и Fight Sports Insider 24/7.