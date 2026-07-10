Безусловната любов е в основата на новата детска книга "Чара и Бо"

Безусловната любов, приятелството и добротата са в основата на новата детска книга "Чара и Бо".

Авторът Ива Димитрова представи първата си издадена приказка за деца в студиото на "България сутрин" и разказа как реалната история на семейното куче Чара и внука ѝ Боян се е превърнала във вдъхновение за книгата.

"Вдъхнови ме нашето куче Чара, което ни дари 13 години любов, и нашето внуче Боян", сподели Димитрова.

По думите ѝ двамата герои са реални, но повечето им приключения са плод на въображението, тъй като са имали малко време да бъдат заедно.

Тя призна, че писането за деца носи голяма отговорност, защото именно приказките са първата среща на малките читатели с живота.

"Чрез приказка можем да кажем на децата много за живота, много за приятелството, семейството, дори за трудните моменти", отбеляза Димитрова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според нея книгите помагат не само на децата, но и на възрастните да открият по-добър начин да разговарят с тях за доброто, трудностите и човешките взаимоотношения.

Специално внимание в книгата привлякоха илюстрациите на художника Лили Пантева. Авторът разказа, че създаването им е отнело време, докато героите напълно съвпаднат с представата ѝ.

"Много съм благодарна, защото са изключително живи", каза тя.

Ролята на домашните любимци в израстването на децата

Димитрова разказа и за кучето Чара – голдън ретривър, което е вдъхновило историята. По думите ѝ животното е имало необикновен усет към хората и особено към децата.

Според нея връзката между децата и домашните любимци е важна за тяхното израстване и изграждане като личности.

Премиерата на "Чара и Бо" ще се състои на 18 юли в "Кино Кабана". Освен представянето на книгата, авторът е подготвила и специална изненада – плюшена играчка на Чара, която ще бъде подарена на едно от присъстващите деца.