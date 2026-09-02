4 любими зимнини, които да приготвите

Краят на август е времето, когато градините и пазарите буквално преливат от плодове и зеленчуци. Това е пикът на сезона за консервиране, идеалният момент да „запечатаме“ лятото в буркани. Ето кои са продуктите, които задължително да консервирате сега, за да имате вкусна и здравословна трапеза през зимата:

Домати – основата на всичко

Доматите са абсолютният хит на сезона. Те са изключително универсални – могат да се консервират цели, на кубчета, пасирани или превърнати в гъст сос за паста и пица. За целта изберете добре узрели и здрави домати. Най-подходящи за консервиране са месестите сортове като рома, тъй като съдържат по-малко вода и запазват формата си по-добре.

Ако имате робот, пасирането на доматите е работа за минути. След като ги смелите, ги изсипете в буркани, добавете сол и подправки като босилек или чубрица и стерилизирайте за около 20 минути. За по-наситен вкус може предварително да запържите лук, да добавите доматите и да ги оставите да къкрят около 4 часа, докато сосът се сгъсти. Така ще имате готов сос, който е в пъти по-вкусен от този в магазина.

Краставици и чушки – за хрупкава туршия

Краят на август и началото на септември е златният период за приготвяне на туршии. Именно сега зеленчуците са най-сочни, хрупкави и свежи, което гарантира перфектна ферментация.

По-старите краставици могат да омекнат и да развият неприятен вкус, затова изберете малки, твърди и с непокътната кора. Освен класическите краставици, чудесни за туршия са и чушките, морковите, цвеклото и карфиолът. Карфиолът трябва да е плътен и бял, а морковите – твърди и сходни по размер. Може да направите и туршия, като комбинирате няколко вида зеленчуци.

Източник: Зимнина в края на август: Какво задължително да сложим в буркани