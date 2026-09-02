Повече за трите брака на холивудския любимец Ричард Гиър

Ричард Гиър отпразнува 77-ия си рожден ден, заобиколен от любими хора.

Актьорът от „Хубава жена“ и „Офицер и джентълмен“ ще духне свещите с елегантността и харизмата, които го направиха един от най-обичаните и уважавани актьори в Холивуд. Гиър завършва още една година от живота си със същата естественост, с която е навигирал любовта: бавно, но с твърда стъпка. През годините три брака са белязали романтичната му история: романсът на звездата със супермодела от 90-те Синди Крауфорд, периодът на спокойствие и бащинство с момичето на Бонд Кери Лоуъл и абсолютното щастие с настоящата му съпруга, испанката Алехандра Силва.

Три съюза, три етапа от живота и един общ знаменател: търсенето на любов, която, подобно на най-добрите му филми, заслужава да бъде запомнена.

Първи брак със супермодел

Гиър, роден във Филаделфия през 1949 г., но и преди връзката му с един от най-емблематичните модели – Синди, не се знае много за любовния му живот, макар да се говори, че е имал афери с Барбра Стрейзънд и Даяна Рос.

42-годишният зрял мъж (по онова време) Гиър и 25-годишната Крауфорд се женят на 12 декември 1991 г. в Лас Вегас на интимна и напълно импровизирана церемония. Двойката е заедно няколко години, когато той, почти неочаквано, ѝ предлага да пътуват до Невада още същата вечер, за да си кажат „Да“. Може би това не е било нищо подобно на сватбата, за която Крауфорд е мечтала като дете, но тя не се поколебава нито за миг. Моделът не носи бяла рокля, а тъмносин костюм на Armani, и дори няма време да си направи косата. „Това не беше сватбата, за която мечтаех“, щеше да си спомня тя години по-късно.

Синди и Ричард Гиър през 90-те; Снимка: Getty Images

Те също така дори не са си подготвили венчални халки: Синди импровизира пръстени, използвайки алуминиево фолио. Хърб Ритс, приятел на двойката и всъщност човекът, който ги запознава, е свидетел и фотограф. Церемонията се провежда в „Малката църква на Запада“, един от най-известните параклиси в Лас Вегас, където Анджелина Джоли се омъжи за Били Боб Торнтън. След това младоженците отиват на вечеря в ресторант Denny's, прост, но неочакван избор за една от най-бляскавите двойки в Холивуд. Бракът продължава четири години и завършва с развод през 1995 г. Въпреки това, тази бурна сватба, допълнена с костюм на Armani и халки от сребърно фолио, остава една от най-необичайните в Холивуд.

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