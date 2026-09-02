Кейт Мидълтън настоява Уилям и Хари да се сдобрят

Кейт Мидълтън реагира зряло на връщането на принц Хари и Меган Маркъл във Великобритания.

Херцозите на Съсекс напуснаха кралското семейство през 2020 г. и отидоха да живеят в САЩ. Но скоро се появи информация, ще те ще се завърнат в Англия през септември, а децата им - Арчи на 7 г. и Лилибет на 5 г., ще учат в училища там. И това стана - дори още в края на август.

Според слуховете, принц Уилям е бил шокиран от решението на по-малкия си брат.

Но съпругата му Кейт била изненадващо спокойна. И дори иска съпругът ѝ отново да се свърже с отчуждения си брат.

"Кейт е гласът на разума. Тя знае, че Уилям и Хари може никога повече да не са братя по начина, по който преди бяха. Но те могат да бъдат цивилизовани, могат да си сътрудничат и могат да спрат да хранят историята, че кралското семейство е разделено трайно. Не става дума за прошка. А за стратегия. Кейт мисли за институцията и за бъдещето, когато Уилям ще е крал, а тя ще е кралица.", коментира източник на "Rob Shutter".

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