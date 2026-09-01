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Участничка в "Ергенът" скочи на Зеленски: Загубеняк

Юлия Бенза показа мъже, които са насилствено мобилизирани

01.09.2026 | 16:45 ч. Обновена: 01.09.2026 | 16:45 ч. 13
Снимка: Instagram

Снимка: Instagram

Бившата участничка в швейцарската версия на "Ергенът", 32-годишнага Юлия Бенза, говори открито за войната в родната си Украйна. В стори в Инстаграм инфлуенсърката споделя видеоклип, който показва мъже, вероятно подложени на принудителна мобилизация.

"Принудата на войната", гласи посланието ѝ.

Бенза, която понастоящем живее в Швейцария, използва споделеното видео като повод за остра критика срещу украинското правителство.

"В Украйна по улиците почти не са останали мъже, с изключение на възрастните и болните. Останалите биват отвеждани ей така. Братовчед ми беше отведен и все още е на фронта", пише тя.

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Бенза добавя, че никой от тези мъже не желае доброволно да воюва срещу Русия. Същевременно тя уточнява, че "изобщо не иска да говори за Русия".

Критиката ѝ е насочена предимно към украинското ръководство и президента Володимир Зеленски, когото тя нарича "загубеняк".

Тя също така поставя под въпрос начина, по който се управляват средствата за помощ.

Чудя се къде отиват парите, пише Бенза, тъй като според техните твърдения войниците сами трябва да си осигуряват оборудване, автомобили и други материални средства.

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Тагове:

Ергенът Украйна Володимир Зеленски Войната в Украйна Юлия Бенза
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