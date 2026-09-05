Едно сако, пет различни визии: Как да го носим за всеки повод

Ако има една дреха, която доказва, че стилът не зависи от количеството, а от креативността, това е сакото. Някога запазено само за офиса, днес то е сред най-универсалните елементи в гардероба.

Независимо дали е с класическа кройка, овърсайз модел или по-къс силует, сакото може да превърне дори най-обикновените дрехи в елегантна и завършена визия.

Модните експерти са единодушни, че инвестицията в качествени базови дрехи, които могат да се комбинират по различни начини, е една от най-разумните стъпки към практичен и устойчив гардероб. Вместо непрекъснато да купувате нови дрехи, достатъчно е да откриете нови начини да носите едно и също сако.

Визия 1: Класическа елегантност за офиса

Най-популярният начин за носене на сако остава комбинацията с елегантен панталон и бяла риза. Допълнете визията с обувки на ток или стилни мокасини и дискретни бижута. Неутралните цветове като черно, тъмносиньо, сиво или бежово придават професионален и изискан вид, подходящ за работни срещи, презентации или бизнес обяд.

Визия 2: Небрежен стил за уикенда

Сакото изглежда също толкова добре и в ежедневието. Комбинирайте го с обикновена бяла тениска, любимите си дънки и удобни маратонки. Ако подвиете ръкавите и добавите малка чанта през рамо, ще получите модерна и непринудена визия, идеална за разходка, кафе с приятели или пазаруване. Това е перфектният баланс между комфорт и елегантност.

Визия 3: Ефектна вечерна комбинация

За вечерно излизане облечете сакото върху сатенена рокля тип комбинезон или прилепнала рокля с дължина до коляното. Добавете впечатляващи обеци, елегантен клъч и обувки на висок ток. Ако сакото е от кадифе, сатен или е с овърсайз кройка, то ще придаде още повече характер и модерно излъчване на визията.

Останалите идеи вижте в Az-jenata.bg.