Рецептата Dnes: Кето баница с бадемово брашно

Ако обичате баница, но се притеснявате от калориите в това вкусно ястие, има и по-диетичен вариант. Днес ще ви предложим да опитате рецепта за баница без бяло брашно. Вместо кори с бяло брашно, за тази рецепта използваме бадемово брашно.
Продукти:
- 200 г бадемово брашно
- 300 г сирене или извара
- 4 яйца
- 100 г разтопено масло
- 1 ч.л. бакпулвер
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
- Смесете всички продукти до гладко тесто.
- Изсипете в намазнена тава и печете в загрята фурна на 180 градуса около 25-30 минути.
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