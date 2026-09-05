Рецептата Dnes: Кето баница с бадемово брашно

Ако обичате баница, но се притеснявате от калориите в това вкусно ястие, има и по-диетичен вариант. Днес ще ви предложим да опитате рецепта за баница без бяло брашно. Вместо кори с бяло брашно, за тази рецепта използваме бадемово брашно.

Продукти:

200 г бадемово брашно

300 г сирене или извара

4 яйца

100 г разтопено масло

1 ч.л. бакпулвер

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Смесете всички продукти до гладко тесто.

Изсипете в намазнена тава и печете в загрята фурна на 180 градуса около 25-30 минути.

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