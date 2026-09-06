Делян Пеевски за Съединението: Да продължим да работим за силна България

Лидерът на ДПС Делян Пеевски честити празника, в който отбелязваме Съединението.

"Честит 6 септември - Денят на Съединението, в който отбелязваме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Това е празник, който напомня, че силата, вярата, обединените усилия и поставянето на националния интерес над всичко винаги се увенчават с успех.

Нека днес, почитайки тези, които имаха смелостта да отстояват българското обединение, да продължим да работим за силна и достойна България.

Честит празник!", написа Пеевски.