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Певецът Роби и съпругата му Пламена очакват дете

Музикантът обяви радостната вест

06.09.2026 | 08:37 ч. Обновена: 06.09.2026 | 09:18 ч. 13
Снимки: Фейсбук/Роби

Снимки: Фейсбук/Роби

Роби и неговата половинка Пламена ще стават родители. Щастливата новина сподели самият певец с пост в социалните мрежи.

"Време е да ви споделим нашата малка тайна. Очакваме най-голямото щастие. Ще ставаме мама и тати". Ако се съди по публикуваната снимка очакват момче.

Двамата вдигнаха сватба през август 2025 г. и станаха официално семейство Николови.

Пламена е професионален барабанист и свири по време на живите участия на Роби, участва в писането на част от текстовете на песните му и се появява в няколко от музикалните му видеоклипове.

Бъдещите родители споделят обща страст към пътуванията и готвенето.

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