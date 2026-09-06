Певецът Роби и съпругата му Пламена очакват дете

Роби и неговата половинка Пламена ще стават родители. Щастливата новина сподели самият певец с пост в социалните мрежи.

"Време е да ви споделим нашата малка тайна. Очакваме най-голямото щастие. Ще ставаме мама и тати". Ако се съди по публикуваната снимка очакват момче.

Двамата вдигнаха сватба през август 2025 г. и станаха официално семейство Николови.

Пламена е професионален барабанист и свири по време на живите участия на Роби, участва в писането на част от текстовете на песните му и се появява в няколко от музикалните му видеоклипове.

Бъдещите родители споделят обща страст към пътуванията и готвенето.