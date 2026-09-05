Певицата Ина: Имам една мечта - да си върна децата

Певицата Ина, позната с хита "Зелено", разказа за трудните години след развода си, загубата на близки хора и раздялата с децата си.

В интервю за "България Днес" тя споделя, че най-голямата ѝ мечта е отново да бъде със синовете си, които в момента не вижда.

"Имам мечта - да си върна дечицата. Няма нещо на този свят, което да обичам повече от тях. Надявам се един ден истината да излезе на бял свят", казва изпълнителката.

"Загубих най-близките си хора"

Последните години за Ина са белязани от поредица тежки събития.

През 2019 г. починала баба ѝ, която певицата определя като своя втора майка. Три години по-късно загубила и майка си, за която се грижила шест месеца.

Пет месеца след това последвал разводът, а след него и най-тежкият период за нея - раздялата със синовете ѝ.

Единият е на 16 години, а по-малкият скоро ще навърши 15.

Ина твърди, че има право да вижда децата си, но на практика това не се случва.

"Манипулирани са. Не можахме да се разберем като интелигентни хора с таткото. Подадох ръка, но тя не бе поета", казва певицата.

Тя подчертава, че е била постоянно до момчетата, докато са били малки, и че дълго време е поставяла грижата за тях на първо място.

Нов човек до нея

След трудния период Ина постепенно започнала да подрежда живота си отново.

По думите ѝ до нея вече има нов мъж, който ѝ дава подкрепа и увереност да продължи напред.

"Благодарение на него намерих сили да продължа. Бях останала сам-самичка на този свят", споделя тя.

Певицата определя себе си като силно емоционален и чувствителен човек и признава, че тежко преживява случващото се около нея.

От детска градина до културни събития

Ина дълги години е работила като учител в детска градина, а от около шест месеца е част от администрацията на читалище "Братство 1869" в Кюстендил.

Там се занимава с организацията на културни събития и казва, че се чувства добре в новата си роля.

Сред проектите, по които работи, са международни конкурси за класическа китара и фолклор, както и фестивалът за шлагерна и стара градска песен "Пей, сърце".

Тя има и мечта един ден да преподава на талантливи деца в собствено музикално студио.

"Не исках да пея на мутрите"

Ина се връща и към периода, в който "Зелено" я превръща в едно от разпознаваемите имена на попфолка.

По думите ѝ тя съзнателно е избягвала участия, които не са ѝ били по вкуса.

"Не исках да пея на мутрите, за да се запазя и да си спестя проблеми. Не съм прибирала чували с пари, а ме беше срам да взимам бакшиши", казва тя.

27 години след "Зелено" Ина продължава да се занимава с музика и от 2024 г. отново работи по нови песни.

Тя обаче признава, че днешната сцена е много различна от тази, в която е започнала.

"Музиката и манталитетът вече са много различни. Не ми харесва сега. Но щом има търсене, има и предлагане. Не ги разбирам, но не ги осъждам", казва певицата.