Девет месеца без обвиняеми след скандала с голите видеа от салони в Бургас

Девет месеца след началото на скандала с изтеклите видеозаписи на голи клиенти от салони за лазерна епилация в Бургас разследването все още няма развръзка.

Повече от 100 жени са подали сигнали в полицейски управления в Бургас и региона за кадри, заснети без знанието им по време на козметични процедури. Част от записите са направени още през 2024 г., а сред потърпевшите има и непълнолетни.

Към момента досъдебното производство се води срещу неизвестен извършител, а по думите на адвокат Росен Диев от януари досега няма готови дори експертизи по случая.

"Официална информация от прокуратурата и МВР за хода на досъдебните производства на практика нямаме. Получаваме неформална информация", заяви той пред NOVA.

Разследващите проверяват парични потоци в България и в чужбина към трети лица. Изяснява се и дали са извършвани плащания с криптовалута и дали подобни трансакции продължават и в момента.

Потърпевшите все още не могат да търсят обезщетения

Липсата на установени обвиняеми блокира възможността засегнатите да предявят граждански претенции за парични обезщетения към виновните лица.

"Чисто теоретично, ако разследването се води срещу неизвестен извършител и не бъдат намерени виновни лица и привлечени като обвиняеми, то може да бъде прекратено на това основание", обясни адвокат Диев.

Записи са били установени в два салона.

По информация на адвоката единият вече не работи, но това не е резултат от действия на държавните органи. Според него собствениците може да са сменили помещението или фирменото наименование, за да не бъдат свързвани със скандала.

Другият салон продължава да работи и според информацията на негови клиенти не е бил възпрепятстван от институциите да извършва дейността си.

Сравнение с Турция

Случаят отново привлече внимание и заради подобен скандал в Турция.

Само преди дни в козметичен център в Истанбул бяха открити над 14 000 видеозаписа от скрити камери. В рамките на седмица турските власти извършиха арести и запечатаха салони.

На този фон в Бургас, девет месеца след началото на разследването, все още няма привлечени обвиняеми и официална информация за конкретен пробив по случая.