Хитовите цветове лак за нокти за септември

Септември месец дойде. Наслаждаваме се на последните седмици на лятото, а в края му ще посрещнем нов сезон - есента. Затова - тенденциите през месеца винаги са променливи и интересни. Съчетават топлото и слънчево лято с уютната и красива ранна есен. Кои са най-подходящите цветове лак за нокти за този преходен период? Вижте отговорите на американското издание на "Cosmopolitan".

Шоколадово кафяво

Перфектният нюанс, с който да преминете от лято към есен. Кафявото се свързва с есента, когато на почит са земните тонове, кафеникавите листа са накапали навсякъде, кестените са около нас и т.н. Тогава започваме да залагаме и на любими топли напитки, горещ шоколад и капучино. Така че - кафявото винаги е на мода през септември. Нека е лъскаво, не прекалено тъмно - все пак е ранна есен, да е в шоколадов нюанс на кафявото. Стои стилно и елегантно.

Бляскаво бургундско

Бургундското червено бе абсолютен хит през есен 2024 и есен 2025. И през този сезон ще е така, започваме да го носим още от септември. Бургундското червено е това за есента, което светлорозовото е за лятото. Не можем без него. С него също сме в тон с есенната тематика - първите накапали червеникави листа и любимото червено вино за по-хладното време. За ранната есен през септември използвайте бляскаво бургундско. Това е дълбок, богат, наситен нюанс, но лъскавостта придава още весело настроение за преходния период.

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