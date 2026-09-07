Шпионски скандал в Белгия: Бивш шеф в завод за чипове е работил за Китай?

Бивш служител на белгийски завод за полупроводници е задържан по подозрения в шпионаж в полза на Китай, съобщиха местни медии.

Мъжът има двойно гражданство - белгийско и китайско, и е заемал ръководна длъжност в отдела за научни изследвания на предприятието. Според разследващите той е участвал в действия, свързани с прехвърляне на чувствителни технологии към Китай.

Срещу него са повдигнати обвинения за издаване на търговска тайна, участие в престъпна група и действия, довели до фалита на белгийското дружество.

Заводът е придобит от китайски инвеститори през 2021 г. Според разследването целта на сделката не е била предприятието да бъде възстановено, а негови технологии да бъдат прехвърлени в Китай. Три години по-късно дружеството изпада в несъстоятелност.

Обвиняемият е задържан през март при опит да отпътува за Китай. Предстои делото срещу него да бъде разгледано от съда, пише БТА.