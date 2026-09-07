Франция създава фонд от 1 млрд. евро в подкрепа на киното

Франция е домакин на първата международна среща на върха, посветена изцяло на бъдещето на киното, предаде AFP.

Форумът се провежда днес в Сен Пол дьо Ванс в Южна Франция и събира около 200 представители на световната киноиндустрия и аудиовизуалния сектор от 55 държави. Сред участниците са представители на холивудски студиа, телевизии, стрийминг платформи, продуцентски компании и индустрията за видеоигри.

Основната цел на срещата е създаването на нови партньорства и конкретни инициативи в подкрепа на киното на фона на промените, свързани с изкуствения интелект и нарастващото влияние на дигиталните платформи.

Макрон и И Дже-мьон са съорганизатори

Срещата се организира със съдействието на президентите на Франция и Южна Корея Еманюел Макрон и И Дже-мьон.

"Успехът на тази среща на върха ще се измерва с това, което ще се роди от нея: нови коалиции, нови проекти и устойчив диалог между светове, които твърде често са работили разделени", посочват двамата президенти в съвместно изявление.

Сред участниците във форума са Джордж Клуни и Коста Гаврас, а Мартин Скорсезе ще се включи дистанционно.

Очаква се да бъдат представени и конкретни инициативи за подкрепа на независимото кино. Сред имената, които застават зад тях, са Изабел Юпер, Педро Алмодовар и Джафар Панахи.

Международен фонд с начален капитал от 1 млрд. евро

Франция ще обяви и създаването на международен фонд в подкрепа на творчеството с начален капитал от 1 млрд. евро.

Половината от средствата ще бъдат осигурени от френската инвестиционна банка, а Южна Корея се очаква да поеме значителна част от останалите 500 млн. евро.

Идеята е чрез фонда да бъдат подкрепяни нови проекти и да се създадат по-устойчиви условия за независими продукции и международно сътрудничество в киното, пише БТА.