Въоръжен мъж нападна кандидат за губернатор на Охайо

Въоръжен мъж е нападнал кандидатката на Демократическата партия за губернатор на Охайо Ейми Актън по време на панаир в град Кенфийлд, предаде Reuters. Актън не е пострадала.

По данни на щатската полиция 38-годишният Патрик Хавас е съборил няколко души, докато се е опитвал да достигне до кандидатката. При задържането му е установено, че носи електрошоков пистолет и две огнестрелни оръжия.

Хавас е отведен в затвора на окръг Махонинг. Срещу него са повдигнати обвинения за нарушаване на обществения ред и нападение.

"Подобен вид насилие няма място в Охайо", заяви говорителката на предизборния щаб на Актън Ади Бълок.

Инцидентът беше осъден и от щаба на републиканския ѝ съперник Вивек Рамасуами.

"Кандидатите трябва да могат да се срещат с избирателите, без да се налага да се тревожат заради заплахи или насилие", заяви говорителката Кони Лък.

Губернаторът на Охайо Майк Деуайн също осъди нападението. Той няма право да се кандидатира за нов мандат заради ограниченията в броя на последователните мандати, пише БТА.