Йотова: България е немислима без златна Добруджа

Разказите за свободна българска Добруджа не са просто страници от историята, а за мнозина са лична съдба и родова памет, предавана през поколенията. Това заяви президентът Илияна Йотова в поздравителен адрес до жителите на Добрич и кмета на града по повод 110-годишнината от Добричката епопея и 86 години от подписването на Крайовската спогодба.

"Незаслужено дълъг бе пътят към свободата на този хубав български край. Съдено му бе да понесе тежки неправди и да посрещне цели три пъти освобождението", посочи държавният глава.

Йотова припомни Добричката епопея и българските воини, дали живота си за защитата на Добруджа, както и 7 септември 1940 г., когато след подписването на Крайовската спогодба Южна Добруджа се завръща в пределите на България.

"Крайовската спогодба затвори завинаги една от най-болезнените рани във всяко българско сърце и възроди трайното приятелство между българския и румънския народ", заяви президентът.

По думите ѝ днес България е немислима без Добруджа - нейните равнини и плодороден чернозем, както и културното наследство на личности като Йордан Йовков и Дора Габе.

"Без всички вас - сърдечните, трудолюбиви и винаги гостоприемни добруджанци", допълни Йотова.

Тя свърза годишнината и с отбелязания ден по-рано 6 септември - Деня на Съединението.

"6 септември 1885 г. и 7 септември 1940 г. ще останат навеки дните на българското Съединение. Дни на възторг, на справедливост и надежда", посочи президентът, цитиран от БТА.

Според нея двете дати са неразривно свързани, защото въплъщават идеала за единство и благоденствие на българския народ.

Проявите в Добрич започнаха с панихида във Военното гробище-музей, възглавена от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан в съслужение със свещеници от Добричката духовна околия. Програмата за отбелязването на годишнините продължава и с други събития.