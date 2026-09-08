Алисия и Майкъл, Суки и Робърт – звездните съпрузи, които очароваха феновете на фестивала във Венеция

За пореден път любовта триумфира във Венеция. След като Джордж и Амал Клуни откриха фестивала, демонстрирайки щастливия си семеен живот и силната си връзка, други звездни двойки имаха своя специален момент.

Майкъл Фасбендър и Алисия Викандер не се появяват често заедно на събития, но от време на време радват феновете си, заставайки един до друг, за да подкрепят проектите си.

В този случай Фасбендър беше изискан кавалер на съпругата си на премиерата на нейния нов филм Echo Chamber на Филмовия фестивал във Венеция.

Дългогодишната семейна двойка, която има двама сина заедно, направи рядка обща поява в неделя, 6 септември. Но пък появата беше изпълнена с любов, сладки целувки и нежни погледи.

49-годишният Майкъл и 37-годишната Алисия изглеждаха невероятно, докато позираха за снимки на червения килим.

Алисия носеше рокля на Louis Vuitton, а Майкъл беше облечен в Berluti.

Кога Майкъл Фасбендър и Алисия Викандер започват да се срещат?

За тези, които не знаят, Двамата се запознават през 2014 г., докато работят заедно по филма „Светлина между два океана“. Двамата се ожениха през октомври 2017 г. точно във Венеция.

Те живеят в Лисабон и са известни с това, че пазят личния си живот в дискретност, като наскоро потвърдиха, че са посрещнали второто си дете миналата година.

Цялата статия четете на Tialoto.bg