Димитър Недков: Най-големите олигарси в България са българските политици

Писателят Димитър Недков гледа към президентската институция и през литературата, в романа му – "Президентът: Тайната на бодливата роза".

"Защо е утопия? Като свидетел и пряк участник всеки един от нас, най-малкото като гласоподаватели, участваме в това нещо, което днес всички оправдават съвестта си, наречено български преход след 89-та година. Когато се зададат избори, се опитвам да разсъждавам. Отразил съм моята утопична представа защо се случи така, че през този преход повече от половината население се дистанцира от политическите процеси" каза писателят в "Денят ON AIR".

По думите му, и с настоящата президентска кампания през горещото лято на 2026 в прекия и преносен смисъл, "политиците направиха всичко възможно почти да я обезсмислят".

"Не смятам, че всичко е предрешено. Човек може да пише сценария на собствения си живот, но не може да предопределя съдбата си. В романа се опитах да представя портрет на въображаемия от мен президент на държавата, чиито прототип не съм срещал до момента. По-голямата част от българите имаме своето отечество, но нямаме своята държава", коментира Недков пред Bulgaria ON AIR.

Ще я бъде ли Европа и защо географията ни е съдба

Според него съдбата на България винаги е зависела от географията.

"Европейската цивилизация е пред много сериозни изпитания. Въпросът е ще съществува ли Европа или няма да съществува. Изумен съм от опита победителите в една страна, като Германия, да бъдат заклеймявани и наричани фашисти", анализира писателят.

Целта трябва да бъде една - да върнем достойнството на нашата държава, настоя Недков.

"Сложно е понятието държавник. По този въпрос се произнася историята. Виждам в момента хора, които имат достатъчен опит. И сегашният ни премиер, и бъдещият ни президент са достатъчно разпознаваеми хора, със сериозен авторитет, навън - пред великите сили", заяви още писателят.

Най-ценни и най-опасни за политиците са корпоративните досиета, подчерта той.

"Там е отразено кой къде е ходил. Най-големите олигарси в България са българските политици. Политиката е единственият бизнес", категоричен е Недков.