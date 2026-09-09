Дори ограничението да е 150 км/ч, шофьорите пак го нарушават

Властите в Чехия решиха да увеличат максимално разрешената скорост на една от магистралите в страната - D3. Там вече може да се кара със 150 км/ч, но това не решава проблема с превишението на скорост - 40% от шофьорите в лявата лента все още са шофирали по-бързо, пишат от Automedia.

Тези резултати бяха публикувани от чешкото Министерство на транспорта, което удължи пробното изпитание до края на 2026. Експериментът се провежда на 47-километров участък от магистрала D3 между Плана над Лужници и Усилне, в района на Чешке Будейовице.

Любопитното е, че в участъка няма стандартен, постоянен знак за ограничение на скоростта от 150 км/ч. Електронна система избира един от трите режима - 100, 130 или 150 км/ч, въз основа на фактори като обем на трафика, видимост, метеорологични условия, произшествия, задръствания, риск от заледяване, силни ветрове или диви животни на пътя.

Следователно, възможността за шофиране със 150 км/ч зависи силно от сезона

През октомври 2025 режимът с по-висока скорост е бил активен в 93% от времето, а през ноември - в 85%. През декември процентът спадна до 7%, а през януари 2026 - до 1%. През февруари процентът се повишава до 13%, а през март - до 36%.

Има и друга показателна статистика - когато ограничението на скоростта е увеличено от 130 на 150 км/ч, средната скорост на леките автомобили се е увеличила с приблизително 10 км/ч. В същото време новият знак не решава напълно проблема с бързото шофиране - повече от 40% от шофьорите в лявата лента продължиха да превишават ограничението от 150 км/ч.

Засега чешката полиция се въздържа от заключението, че по-високото ограничение на скоростта е направило пътния участък по-безопасен. Властите решиха да съберат данни за още един летен сезон - време, когато обемът на трафика по D3 се увеличава, тъй като пътуващите се насочват към средиземноморските страни.

В същото време 150 км/ч е най-високото активно числово ограничение на скоростта по обществени пътища по света. По-рано на участъци в Абу Даби беше позволено движение със 160 км/ч, но то е намалено на 140 км/ч. Все пак в Германия все още има аутобани без никакво задължително ограничение на скоростта.