Йоргос Мазонакис, една от най-големите звезди на Гърция, почина внезапно

Гръцката поп звезда Йоргос Мазонакис, eдна от най-големите звезди на Гърция, почина от сърдечен удар, след като беше откаран по спешност в болница в Атина. Той беше на 54 години, пишат от Еkathimerini.

Мазонакис, който е израснал в района на Пирея и е от критски произход, започва да се изявява в клуб в Патра, Западна Гърция, в началото на 90-те години на миналия век. Енергичното му сценично присъствие скоро привлича вниманието на Universal Music, тогава известна като PolyGram, която подписва договор с него и издава дебютния му албум през 1993 г.

Под влияние на водещи гръцки певци, сред които Стратос Дионисиу, Янис Париос, Маринела и Харис Алексиу, Мазонакис развива комерсиален стил, който съчетава влияния от старата школа на гръцката музика със съвременен поп.

В хода на кариерата си той е изнасял много концерти в Гърция и Кипър, както и за гръцки общности в Германия, Австралия и Съединените щати, включително Ню Йорк, Ню Джърси, Атлантик Сити и Чикаго.

Починал от сърдечен удар

Според първоначалната информация причината за фаталния край е инфаркт. Изпълнителят се е почувствал зле и е потърсил помощ в частен медицински кабинет. Лекарите там са установили сериозността на състоянието му и незабавно са повикали екип на бърза помощ.

Въпреки усилията на специалистите, Мазонакис е починал малко по-късно в болницата "Елпис", разположена в атинския квартал Амбелокипи.

Болница "Елпис" публикува изявление:

"На 9.09.2026 г. в 16:45 ч. следобед, Георгиос Мазонакис, роден през 1972 г., е докаран с линейка на EKAB, без спонтанно дишане и без пулс. Извършена е кардиопулмонална ресусцитация въз основа на протокол без успешен резултат. Официален час на смъртта 17:40 ч. Администрацията и персоналът на болницата изразяват искрените си съболезнования на семейството и близките на починалия."

Певецът е добре познат и на българската публика, като през годините е гостувал многократно у нас. Последната му музикална изява в България се състоя през 2023 г.