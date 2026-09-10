Йоргос Мазонакис издъхва след процедура в клиника, разпитват лекарите

Двамата лекари, в чиято клиника известният гръцки певец Йоргос Мазонакис е получил сърдечен арест по време на плазмафереза, бяха освободени след разпит в полицията, предава Newsbeast. Медиците, мъж и жена, които са двойка и в живота, са дали своите показания пред разследващите смъртта на звездата.

Въпреки че двамата лекари от Колонаки бяха освободени с устна заповед на прокурора, разследването на обстоятелствата около смъртта на Йоргос Мазонакис е в разгара си=

Прокуратурата разглежда показанията, дадени от лекаря пред Поддирекция по сигурността в Атина, според които популярният певец е влязъл в клиниката на улица Карнеаду "в много лошо състояние". По думите на жената Мазонакис "от първия момент е изглеждал превъзбуден", а външният му вид не е бил добър. Според нея причината за посещението на Йоргос Мазонакис в клиниката е била очакването на концерта му на 20 септември и той я е помолил за помощ. Всъщност, както е свидетелствал съпругът ѝ, той редовно ги посещавал от известно време.

Лекарката също така свидетелства че "са му направили електрофизиологичен тест с апарати и тялото му е изглеждало особено обременено", поради което е предложила процедурата за прочистване на кръвта от токсини (плазмафереза). Тя казала на полицията, че "самият той е приел медицинската процедура, защото само по този начин тялото му може да бъде незабавно прочистено".

Когато процедурата започнала и бил поставен интравенозният катетър, състоянието на Йоргос Мазонакис се влошило и поради тази причина те уведомили Спешното отделение, което довело до смъртта на популярния певец малко по-късно.

Днес Поддирекция "Сигурност" в Атина очаква резултатите от макроскопското изследване на тялото на Йоргос Мазонакис от съдебния лекар.

"Точните причини за смъртта му ще бъдат обяснени от съдебномедицинското разследване и, ако има такова, кой е отговорен. Трябва обаче да проверим точните обстоятелства около инцидента. В действителност лицензът там е бил за обикновена патологична клиника и подобна медицинска процедура не е позволено да се извършва в обикновена клиника. Помолих председателя на ISA незабавно да извърши необходимата проверка, тъй като отговорността за проверка на клиниките е на местните медицински асоциации", написа министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис в публикация.

Според адвоката на двойката лекари, Никос Агапинос, сега се очакват заключенията на съдебномедицинските експерти, които ще установят точната причина за смъртта на Мазонакис. Официално до момента тя е, че 54-годишният певец е починал от инфаркт. Адвокат Агапинос подчерта, че не бива да се бърза с обвинения към лекарите, преди съдебните медици да кажат с категоричност имало ли е връзка между извършваната процедура по плазмафереза и последвалия инфаркт. Според неговите клиенти такава връзка няма. Никос Агапинос заяви също, че машините за плазмафереза, използвани върху Мазонакис, както и помещението на клиниката са били законно регистрирани в лекарската асоциация на Гърция.

"Лекарите са шокирани, защото не е приятно някой да умре на работното ти място. Оттам нататък нека продължим напред. Разбирам интереса на хората и го уважавам, но нека не се превръщаме в Колизеума на Рим. Нека изчакаме и видим съдебномедицинските констатации и нека всички преценим. Ако има вина, тя трябва да бъде понесена, но какво ще стане, ако няма?", заяви още адвокатът на лекарите Никос Агапинос.

Greekcitytimes описва по минути трагедията с Йоргос Мазонакис

Той е постъпил в Клиниката за стволови клетки в Колонаки за предварително насрочена процедура. Предният ден певецът е минал предварителен преглед. По време на процедурата, обаче, той започнал да изпитва силна болка в гърдите, причинена от сърдечен арест.

Около 16:21 минути в сряда лекарите в клиниката се обадили за спешна помощ на Националния център на Гърция. Седем минути по-късно реаниматор на мотоциклет е пристигнал в клиниката и е започнал кардио-пулмонарна ресукцитация (КПР). Едновременно с това е дошла и линейка, с която Мазонакис е бил транспортиран до най-близката болница - Елпис в Атина в 16:45 часа.

Там реанимационните усилия на лекарите продължили според всички разписани протоколи, но без успех. В 17:40 медицинският екип е обявил смъртта на Йоргос Мазонакис.