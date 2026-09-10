Пожар на пътнически ферибот във Филипините взе най-малко пет жертви (ВИДЕО)

Пожар е избухнал на пътнически ферибот край западните брегове на Филипините, в резултат на което в четвъртък десетки хора са в неизвестност, а най-малко петима са загинали, съобщава АР.

До момента са спасени 43-ма души, съобщи говорителката на бреговата охрана комодор Ноеми Каябяб. Фериботът "MV June Aster“ остана на повърхността, но се наклони, заради пожара. По-късно огънят е бил напълно потушен.

"Продължаваме издирвателните и спасителните операции“, заяви тя, като към кораб на бреговата охрана и високоскоростни катери за реагиране се присъединиха военен кораб, други държавни плавателни съдове, както и доброволци и рибари.

Бреговата охрана излъчи радиосъобщение до намиращите се наблизо кораби с призив да търсят евентуални пътници от ферибота. Службата също така координира действията си с крайбрежните селища за случай, че някои от пътниците са били отнесени към брега.

Кадри от спасителната операция през нощта показаха как служители на бреговата охрана хвърлят спасителни жилетки на оцелелите, докато на заден план фериботът гори. Пътниците бяха прехвърлени на по-малки лодки, които ги откараха към плитки води, а на място, наподобяващо пристанище, бяха подредени чували за трупове.

Фериботът е отплавал от столицата Манила и се е намирал близо до крайната си цел – град Корон в провинция Палаван, когато е избухнал пожар.

Лошото време и високите вълни са затруднили спасителите. Фериботът се е намирал на около 7,4 километра от селището Турда (на остров Корон), когато е подал сигнал за помощ, но силните морски течения са го отнесли на разстояние 14,2 километра от Турда.

Каябяб заяви, че причината за пожара остава неясна, но според един от оцелелите огънят може да е тръгнал от товарното отделение – като бреговата охрана координира действията си с корабната компания и морските власти за изясняване на подробностите.

Фериботите са често използван транспорт във Филипинския архипелаг. Инцидентите в морето не са рядкост поради бури, лоша поддръжка на плавателните съдове, претоварване и непълно спазване на правилата за безопасност, особено в отдалечените провинции.

През 1987 г. фериботът "Дона Пас“ потъва след сблъсък с танкер за гориво в централната част на Филипините, отнемайки живота на над 4300 души – най-тежката морска катастрофа в мирно време в световен мащаб.