Мирис на петролни продукти в Бургас предизвика проверка в "Лукойл"

Екип на РИОСВ-Бургас извършва проверка на основната площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" след постъпили сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас. Граждани споделят, че са ги усетили в различни квартали в диапазона между 1:00 и 4:00 ч. тази сутрин, предаде БГНЕС.

Близо 40 сигнала са подадени на "зеления телефон" на екоинспекцията през изминалото денонощие, затова експерти на РИОСВ-Бургас са на място и проверяват работата на нефтената рафинерия. Проверката обхваща технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и спазването на условията в комплексното разрешително на дружеството.

Експертите проверяват и изпълнението на Плана за оперативни действия на "Лукойл Нефтохим Бургас" при неблагоприятни метеорологични условия, съпроводени с отклонения в качеството на атмосферния въздух и/или генериране на неприятни миризми.

След приключване на проверката и анализ на установеното РИОСВ-Бургас ще информира обществеността за резултатите.