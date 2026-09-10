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Мирис на петролни продукти в Бургас предизвика проверка в "Лукойл"

Получени са над 40 сигнала от граждани

10.09.2026 | 18:15 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Екип на РИОСВ-Бургас извършва проверка на основната площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" след постъпили сигнали от граждани за миризма на нефтопродукти и газ в различни части на Бургас. Граждани споделят, че са ги усетили в различни квартали в диапазона между 1:00 и 4:00 ч. тази сутрин, предаде БГНЕС.

Близо 40 сигнала са подадени на "зеления телефон" на екоинспекцията през изминалото денонощие, затова експерти на РИОСВ-Бургас са на място и проверяват работата на нефтената рафинерия. Проверката обхваща технологичните процеси, натоварването на инсталациите и съоръженията, както и спазването на условията в комплексното разрешително на дружеството.

Експертите проверяват и изпълнението на Плана за оперативни действия на "Лукойл Нефтохим Бургас" при неблагоприятни метеорологични условия, съпроводени с отклонения в качеството на атмосферния въздух и/или генериране на неприятни миризми.

След приключване на проверката и анализ на установеното РИОСВ-Бургас ще информира обществеността за резултатите.

 

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