DOCK 2026 събира в Бургас Силви Вартан, Зеленски, Караваджо и големите истории на XX век

Международният фестивал за документално историческо кино DOCK се завръща в Бургас от 17 до 22 септември с девето издание, което ще събере истории за война, политика, изкуство, памет и лични съдби от различни краища на света.

Фестивалът ще се проведе в Културния дом на нефтохимика, а всички прожекции и съпътстващи събития са с вход свободен.

Специален акцент върху 80 години от края на Третото българско царство

Още преди официалното откриване, на 16 септември от 18:00 ч. в книжарница "Хеликон", ще бъде представена книгата "Царска България (1879–1946)" от проф. Петър Стоянович и доц. Ивайло Шалафов.

Изданието е посветено на историята и структурата на българския владетелски двор и съдържа над 650 рядко виждани снимки и документи. На събитието ще присъства проф. Стоянович, който ще раздава автографи.

Откриване със Силви Вартан

DOCK 2026 започва на 17 септември от 19:30 ч. със специалната прожекция на "Силви Вартан. От любов".

Филмът е на режисьора Ема Константинова, а сценарист и продуцент е Георги Тошев, който лично ще представи продукцията пред публиката.

Лентата проследява живота на Силви Вартан от българското село Искрец до световните сцени и разказва за славата, емиграцията, любовта, загубата и връзката ѝ с България. Филмът е сниман в продължение на 16 години и включва теми като срещите ѝ с "Бийтълс", отношенията с Джони Холидей и завръщането към родината.

От Саркози и Кадафи до Караваджо и Зеленски

Конкурсната програма включва документални заглавия с различен мащаб и тематика.

"Ромен Гари: По-добре не би могло да се каже" проследява живота на писателя и дипломата Ромен Гари, а "Саркози – Кадафи: Скандалът на всички скандали" влиза в света на голямата политика, властта и отношенията между държавни лидери.

"Кока-Колата на Сталин" разглежда пропагандата и политическата символика през една на пръв поглед необичайна история, а "Жестокият път" и "Тайната на звездната ескадрила" се връщат към драматични моменти от военната история

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Сред силните заглавия е и "Караваджо" – портрет на един от най-големите художници в историята, чийто живот е белязан от страст, насилие и бягство.

Филмът "Зеленски" проследява пътя на украинския президент от шоубизнеса до една от най-тежките политически роли на съвремието.

"Най-големият страх на Хитлер" се връща към нацистка Германия, а "Процесът срещу Айхман" поставя въпроса за личната отговорност, моралния избор и границата между подчинението и вината.

"Г-н Никой срещу Путин" насочва поглед към съвременна Русия и към човек, който се изправя срещу политическата система. Филмът е носител на Специалната награда на журито в програмата World Cinema Documentary на Sundance 2025.

За първи път конкурс и за късометражно кино

Тази година DOCK въвежда самостоятелна състезателна селекция за късометражно документално историческо кино.

В програмата са "Марсиански спомени", "Статуите също умират?", "Палестинска леща", "Каменна памет", "Брутализъм", "Облавата в Ангулем", "Забравеният форт на Флорида", "Аз не забравям" и "TGX".

Българската история също е във фокуса

По повод темата "80 години от края на Третото българско царство" зрителите ще могат да видят "Фердинанд Български" на Светослав Овчаров, "Момчето, което беше цар" на Андрей Паунов, "Царят гражданин" на Любослав Атанасов, "Завръщането на царя" на Лъчезар Аврамов и "Един завет".

Фестивалът въвежда и Награда на публиката, с която зрителите ще могат сами да изберат своя фаворит.

Филмите ще бъдат оценявани от международно жури с председател Боя Харизанова. В състава са още историкът Даниел Каин, операторът Калоян Божилов, журналистът Константин Вълков и телевизионният и филмов експерт Олга Лозанова.

На 22 септември от 11:00 ч. в Регионалната библиотека ще се проведе и срещата "Увод в (кино)документалистиката" с проф. Петър Стоянович, Димитър Стоянович и Лъчезар Аврамов.

Фестивалът ще завърши същия ден от 21:00 ч. с официално закриване и връчване на Голямата награда на DOCK 2026 и Наградата на публиката.

Създаден през 2018 г., DOCK продължава да събира в Бургас документалното кино и историята чрез разкази, в които големите събития се пречупват през съдбите на отделни хора.