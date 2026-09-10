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Ламин Ямал стана най-младият капитан в историята на Барселона

Той пое капитанската лента при победата на испанския шампион над Фейенорд

10.09.2026 | 18:07 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ламин Ямал стана най-младият капитан на футболния Барселона на 19 години и 58 дни при победата на испанския шампион с 5:1 над Фейенорд в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига в сряда вечер.

Титулярът в тази роля Рафиня предаде капитанската лента на испанския национал, когато бе заменен в 71-вата минута на двубоя.

Предишният най-млад капитан на Барселона беше Боян Къркич, който изведе отбора с лентата в мач за Купата на краля през 2010 г., когато беше на 20 години, пише агенция Ройтерс.

 

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