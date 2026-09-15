Хейли и Джъстин Бийбър отбелязаха 8 години брак

Джъстин и Хейли Бийбър отпразнуваха 8 години брак.

32-годишният певец отбеляза щастливото събитие чрез публикация в социалната мрежа Instagram. През уикенда той качи в профила си серия снимки с 29-годишната моделка, на която се вижда как двамата играят билярд. Те са облечени спортно - Джъстин носи кафяв елек с качулка, зелена тениска и черни панталони. Хейли пък е по сини дънки и спортна блуза в кафяво.

"8 години - до вечността. Нови начала. Обичам те, скъпа, честита годишнина", написа изпълнителят.

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