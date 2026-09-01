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Нова звездна двойка: Дакота Джонсън и Машин Гън Кели?

Бяха забелязани заедно

16.09.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дакота Джонсън и Машин Гън Кели май са най-новата звездна двойка.

През уикенда феновете останаха изумени, когато от DeuxMoi съобщиха, че 36-годишната актриса и 36-годишният рапър са прекарали нощта заедно, след лична среща в апартамента на Тейлър Суифт в Ню Йорк.

Дакота е добра приятелка на 36-годишната певица. А Машин Гън е близък с 36-годишния съпруг на Тейлър - Травис Келси. Дори се появиха папаршки кадри, на които се вижда как Джонсън и Кели пристигат в апартамента на изпълнителката с черен автомобил.

От "TMZ" писаха, че актрисата и певецът са се запознали именно на сватбата на Суифт и Келси, която беше на 3-и юли в Ню Йорк. Двамата си паснали и решили да релаксират в апартамента на Тейлър, тъй като тя била извън града.

Още по темата и кадрите вижте в teenproblem.net

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