Вафлите в косите се завръщат

За всички е известно, че в света на модата и красотата уж новите тенденции всъщност са добре забравени стари. И сега отново си напомняме за това.

В последните години много често виждаме как се завръщат хитове от 90-те, но и от началото на новия век. Явно и през тази есен няма да бъде по-различно. Този път на модния подиум се завръща една интересна и ретро прическа - вафлите в косите, съобщават от американското издание на "Cosmopolitan".

От началото на 21 в. до към 2013-2014 г. беше изключително модерно не само да изправяме косата с преса, но и после да сложим приставките за вафли и да създадем ситни къдрички или вълнички в косата за повече обем и ефект.

На седмицата на модата в Ню Йорк, която се проведе през миналата седмица, вече видяхме модели, които отново показват такава прическа - ефектни вафли на различни места по кичурите на косата. Това е особеното сега - не цялата коса е на вафли, а те са само на определени секции и места.

Преди също имаше такива прически - вафли се правеха само в корените на косата за повече обем или пък по кичурите, но с оставяне и на права коса на места. Но имаше и момичета, които правиха цялата си коса с вафлички.

Сега виждаме, че се залага на повече блясък, за да сте постигне магична визия, като на фея или принцеса. Косата е плътно изправена, лъщи и блести, а на места по кичурите има вафли.

"Вдъхновена от фолклора и модерните приказки, тази визия балансира гладкия, отразяващ блясък със стратегически поставена вафлена текстура. Гладката коса е прекъсната от деликатни хребети и завършена с лъскав, почти като кожа блясък", коментира Лейси Редуей, стилист.

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