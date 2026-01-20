Да притежаваш "Оскар" не е важно за Аманда Сайфред

Аманда Сайфред изобщо не настоява да я наричат носителка на "Оскар".

Попитана в скорошно интервю за The New Yorker дали за нея е "важно" в някакъв момент да спечели "Оскар", Сайфред беше пределно откровена и каза: "Не. Помниш ли кой спечели през последните 10 години?" Актрисата, чиито филми "Заветът на Ан Лий" ("The Testament of Ann Lee") и "Прислужниците" ("The Housemaid") излязоха в един и същи ден през декември, добави: "Не победата е важна. Важна е номинацията. Тя те изстрелва напред. Това е факт."

Сайфред получи първата си номинация за "Оскар" през 2021 г. за ролята си на холивудската звезда Мариън Дейвис в биографичния филм "Манк" ("Mank"), режисиран от Дейвид Финчър. След номинациите за работата ѝ в главната роля в "Заветът на Ан Лий" на тазгодишните "Златни глобуси" и "Изборът на критиците", тя може да се окаже сред претендентите на церемонията по връчването на "Оскарите" през 2026 година. Номинациите ще бъдат обявени този четвъртък, 22 януари.

"Трябва ли ми номинация за "Оскар" след седмица-две или когато и да е? Не, разбира се, че не. Би ли било страхотно? Разбира се, че би било, по всякакви причини. Но не е необходимо. ... Стигнала съм дотук без "Оскар". Защо да ми трябва сега?", каза Сайфред.

Актрисата от "Гадни момичета" ("Mean Girls") добави, че усеща как вече е доказала, че може да прави трудни неща на екран, личи и по това, че е работила в толкова различни жанрове.

"Всички имаме възходи и спадове в кариерите си и това как ни възприемат може да се променя от ден на ден, но аз съм последователна в изборите си и съм последователна в ценностите си, както и в нуждите си", каза тя.

Сайфред, която спечели "Еми" за сериала на Hulu "The Dropout", говори и за подхода си към големи и малки проекти за малкия и големия екран, пише People.

"За мен всичко това е изкуство. "Прислужницата"е трилър, който не струваше много за снимане, а изкара много пари и е боксофис хит. И въпреки това всяко едно решение, което взех в този филм, беше също толкова артистично, колкото решенията, които взех в "Заветът на Ан Лий", каза тя.

Майката на две деца завърши: "Най-сетне успях да съчетая двете в сърцето и в главата си и осъзнах, че това искам за остатъка от кариерата си. Ще прескачам между жанровете колкото мога и ще прескачам между независими и студийни проекти."