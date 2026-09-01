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Лейди Гага станала майка преди няколко месеца

Беше забелязана с бебето преди дни

18.09.2026 | 00:05 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Лейди Гага и Майкъл Полански тайно са се сдобили с бебе преди няколко месеца. През уикенда се разбра, че 40-годишната певица е станала майка за първи път. Тя и предприемачът бяха забелязани на разходка с бебето.

Но сега става ясно, че звездите са родители от месеци.

"Бебето е на няколко месеца и тя е майка от известно време, тя просто запази новините. Тя имаше възможност да направи това, защото тя основно беше в своя дом в Marin County, който е изключително поверителен", издава източник на "Daily Mail".

Още за бебето четете в teenproblem.net

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