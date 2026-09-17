Руската мощ има скрита слабост: какво ще стане при нов световен ред?

Отдавна Съединените щати разглеждат Русия като сила в необратим упадък. Тази оценка се формира през 80-те години, когато Съветският съюз започна да показва ясни признаци на имперско пренапрежение, и се утвърди след разпадането първо на Варшавския договор, а след това и на самия Съветски съюз. Вашингтон продължи да следва политическа програма, включваща разширяването на НАТО, която третираше руската сила и интереси като нещо второстепенно, а дългогодишният конфликт около Украйна превърна пренебрежението в снизходителност. През март 2014 г. американският президент Барак Обама нарече Русия „регионална сила“, която „заплашва някои от непосредствените си съседи, не поради сила, а поради слабост“. Президентът Доналд Тръмп проявява повече симпатия към руския президент Владимир Путин, отколкото неговите предшественици, но повечето наблюдатели на Русия в Запада все още се фокусират върху изоставащата ѝ технология; неуспеха ѝ да спаси съюзниците си в Сирия, Венецуела и Куба; и това, което те възприемат като превръщането ѝ във васал на могъщия Китай.

Тази представа за Русия като слаба и залязваща може и да отговаря на предубежденията на многото критици на Путин, но е в пълно противоречие с реалността: Москва постоянно играе над възможностите си в глобалните дела. Тридесет и пет години след разпадането на Съветския съюз Русия остава ядрена суперсила. Както по време на Студената война, НАТО я третира като основната заплаха, около която алиансът планира силите си. Безпрецедентна вълна от западни санкции не успя да предизвика икономическия колапс, който предсказваха нейните архитекти, нито да подкопае политическата и социалната стабилност. Усилията за изолиране на Москва също се провалиха. Кремъл умело насърчи незападни организации като БРИКС – обединение на големи нововъзникващи икономики – и Шанхайската организация за сътрудничество – евразийска група за политика и сигурност. По този начин тя разшири влиянието си върху постзападния ред, който в момента се оформя. И макар икономиката на Русия да е далеч по-малка от тази на Китай, партньорството „без граници“ между Москва и Пекин създаде внушителна коалиция.

Тази оптимистична оценка идва с едно предупреждение: тя разчита на международните условия, които преобладават днес. Москва продължава да играе над възможностите си, защото се ориентира в един фрагментиран, непредсказуем свят, който изтъква нейните силни страни. Нестабилността и непредсказуемостта, активните конфликти и надпреварата във въоръжаването в няколко региона, икономическото разграничаване и отстъплението на глобализацията, световният възход на национализма и популизма, подценяването на „меката сила“ и разривите в западния алианс – всички тези характеристики на съществуващия международен ред работят в полза на Москва.

Рискът за Русия е, че днешните сътресения и несигурност може да не продължат дълго.

Вероятно махалото ще се върне в обратна посока, като глобалният хаос ще утихне, а международната система ще се консолидира наново. Тази промяна може да настъпи, когато Тръмп напусне Белия дом, особено ако неговият приемник възстанови традиционната подкрепа на САЩ за трансатлантическия алианс, мултилатерализма и свободната търговия. Глобален шок – ускоряващите се климатични промени, излязла извън контрол система за изкуствен интелект или някаква друга изненада – също би могъл да подтикне държавите да отложат настрана настоящите си конфликти в полза на по-тясно сътрудничество. Когато тази промяна настъпи – а тя ще настъпи – Русия може да установи, че изпитаната ѝ външна политика и някога надеждните, но ригидни институции вече не ѝ служат добре, пише Foreign Affairs.

Центробежните тенденции, които разкъсват международната система, работят в полза на Москва. В един фрагментиран и опасен свят на силни лидери, където суровата сила определя изхода, военната мощ на Русия остава траен източник на сила и влияние. Русия е и единствената сила, която може да се съревновава със Съединените щати в областта на стратегическите ядрени оръжия. Китай модернизира и разширява своя арсенал, но на Пекин ще му е нужно много време, за да настигне двете суперсили. Ядреният статут на Русия има практически последици: той е възпрял членовете на НАТО от разполагане на войски в Украйна и дава на Москва мощно дипломатическо предимство по въпросите на контрола над въоръженията, стратегическата стабилност и намаляването на риска, неразпространението и предотвратяването на ядрения тероризъм.

Що се отнася до конвенционалните ѝ способности, Русия разполага с военноморски флот за открито море и способности за удари на далечно разстояние; само Съединените щати могат да прожектират сила в по-широк мащаб. Разбира се, началната фаза на боевете в Украйна през февруари 2022 г. разкри сериозни слабости в руската армия. Но през изминалите четири години и половина въоръжените сили се преобразиха, като значително подобриха своята ефективност и бойна мощ. Москва разполага днес с една от най-силните армии в света и, освен това, има уникален опит в сухопътната война от ново поколение – предимство пред почти всяка друга бойна сила, включително и САЩ. Украйна също е адаптирала силите и тактиките си към новите бойни технологии, но тя разчита на западната подкрепа и може да не успее да запази тези способности, след като боевете спрат. Натрупаният опит на руските въоръжени сили ще продължи да служи добре на Москва в епохата на чести конвенционални войни.

Един разделен свят с оскъдни ресурси също така усилва влиянието, което огромните природни богатства на Русия ѝ осигуряват. Русия е доставчик на петрол, природен газ, въглища, пшеница, торове, уран, критични метали, диаманти и други суровини. Тя редовно играе ролята на посредник в сключването на сделки, особено сега, когато приоритет е доставката, а не цената. Европа, например, може и да се опитва да се откаже от руските изкопаеми горива, но зависимостта на Китай от тези доставки помага да се компенсират асиметриите в отношенията между Москва и Пекин. Уязвимостта на маршрутите за доставки от Близкия изток по време на войната в Иран допълнително засили позициите на Русия.

Постоянната конфронтация със Запада не е в полза на дългосрочното развитие на Русия.

Силно конкурентната и нестабилна среда също повишава стойността на централизираните икономически и политически системи на Русия. На Запад те често биват осмивани като остарели, негъвкави и вредни за развитието на страната. И все пак силна държава е помогнала на Русия да поддържа социална, икономическа и политическа стабилност въпреки западния натиск и загубите ѝ в Украйна. В епоха на засилена поляризация централизираното и персонализирано вземане на решения в Русия носи ясни предимства пред либералната алтернатива. Путин управлява при почти липса на опозиция, малко раздори в управляващите кръгове и слаба съпротива от страна на медиите, което му позволява да провежда дългосрочно стратегическо планиране, каквато невъзможност се налага от непредсказуемите изборни цикли на Запада.

Същевременно Съединените щати са разединена политическа бъркотия, ръководена от непостоянен президент и нефункциониращ Конгрес. Тръмп изглежда не само да уважава Путин, но и да му завижда за твърдата му хватка върху Русия. Във Великобритания и Франция министър-председателите се сменят един след друг, като никой от тях не успява да запази доверието на обществото. Европейският съюз засега оцелява, но взема решения с мъчителна бавност и в рамките на своите държави-членки се сблъсква с нарастваща подкрепа за популистки партии, жадни да свалят бюрократите в Брюксел.

Докато международната система дава предимство на съперничеството пред сътрудничеството, на сигурността пред просперитета, на регионализацията пред глобализацията и на суверенитета пред взаимозависимостта, Русия ще остане в челната редица на световната политика. Тя дори ще има сравнителни предимства пред държави с далеч по-големи търговски, финансови и технологични възможности. Нейните съперници ще бъдат ограничавани от собствения си демократичен застой и неспокойните си избиратели.

Русия не може да победи Запада напълно,

но може да се задържи и да играе за равенство – дотогава, докато днешният конкурентен и фрагментиран ред не отстъпи място на компромиса, деескалацията и стабилността.

Историята се движи в цикли, а настоящата конфигурация на международната система може да се окаже мимолетна. Глобализацията може да се завърне в нова форма, а нестабилността може да отстъпи място на дълъг период на стабилен мир. На пръв поглед безкрайните конфликти в Близкия изток най-накрая биха могли да спрат; Вашингтон и Пекин биха могли да постигнат устойчив търговски и геополитически компромис; Европейският съюз (ЕС) може да преодолее своята екзистенциална криза; а нов генерален секретар на ООН би могъл да успее да възроди принципите на мултилатерализма в глобалните дела. Обръщането на махалото би могло да започне още при предстоящите междинни избори в Съединените щати, ако те доведат до сериозно поражение за поддръжниците на Тръмп в Капитолия.

В такъв свят някои от външнополитическите предимства, които Русия сега цени най-много, биха започнали да губят своята стойност. По-меките форми на власт, които Русия отдавна подценява, биха придобили по-голямо значение. Големите инвестиции в стратегически и конвенционални сили, например, придават на Москва геополитическо влияние, но не помагат на Русия да се включи в нововъзникващите високостойностни глобални вериги за доставки. Ако вътрешният ѝ пазар беше толкова обширен, колкото този на Китай или Индия, Русия би могла да се изолира от рисковете, свързани с завръщането на глобализацията. Но дългосрочният ѝ демографски спад изключва тази възможност. Изходът от затрудненията чрез износ на още повече въглеводороди също няма да сработи, предвид вероятния спад в търсенето на изкопаеми горива. Конкуренцията за мащабни преки чуждестранни инвестиции ще бъде още по-трудна. Тя изисква високо ниво на междудържавно доверие и прозрачност, както и стабилна и удобна за ползване правна рамка.

Географията на страната предлага някои предимства. С най-дългото арктическо крайбрежие в света Русия може да контролира голяма част от ресурсните запаси на Далечния Север и от новите морски маршрути, които ще се отворят с затоплянето на климата. Но за да се възползва от позицията си като транзитен коридор между Източна Азия и Западна Европа, Русия ще се нуждае от дългосрочни, стабилни партньорства не само с Китай, но и с ЕС. Подобни отношения са трудни за въображаване в момента.

Накрая, без силна гражданска високотехнологична екосистема Русия може да се окаже далеч зад САЩ и Китай по отношение на технологичните постижения. В продължение на повече от две десетилетия руското ръководство засилва контрола си върху частния сектор. Силно централизираният процес на вземане на решения е помогнал на Кремъл да мобилизира бързо ресурси и да предотврати политически и социални събития, които заплашват държавата, но също така е задушил предприемаческата енергия, от която страната се нуждае, за да възвърне технологичното си предимство и да се конкурира на пазара на бъдещето. Иновационната инфраструктура на Русия остава вкоренена в съветския модел от ХХ век, ориентиран към държавата. Но днешните технологични трансформации – изкуствен интелект и роботика, чиста енергия, квантови изчисления, генетично редактиране – изискват нови начини на взаимодействие между държавите и частните предприятия, от глобалните платформи до стартъпите в гаражите, които често са пионери в ключови пробиви.

Как ще се справи Русия в дългосрочен план ще зависи от способността ѝ да се предпази и да се подготви за поредната промяна в световния ред. Настоящият ѝ модел на „обсадена крепост“ разглежда международната обстановка като предизвикателство, а не като възможност. Той може да сведе до минимум непосредствените външни рискове, но също така пречи на Русия да използва пълноценно географското си положение, ресурсите и човешкия си капитал. Постоянната конфронтация със Съединените щати и Европа не е в полза на дългосрочното развитие на Русия. Западът може и да продължава да губи влияние, но ще остане незаменим за външната среда на Русия – понякога като проблем за Москва, понякога като част от решението. Мирното съжителство, а дори и ограниченото сътрудничество, е по-добрият път.

Възстановяването на връзките с ЕС е от най-голямо значение. Днес е лесно да се забрави, че държавите-членки на ЕС някога бяха основните икономически партньори на Москва и главният източник на нови технологии и съвременни бизнес практики.

Предвид мразното състояние на руско-европейските отношения, дори частично сближаване ще отнеме значително време. Веднага щом конфликтът в Украйна приключи обаче, двете страни биха могли да започнат бавния процес на възстановяване.

В интерес на самата Русия е също така да направи своя принос за спазването на международните правни норми, особено тези, произтичащи от Организацията на обединените нации и други глобални организации, дори когато това означава да се правят отстъпки и да се откаже от потенциални краткосрочни ползи. Разбира се, един свят, управляван по принципа "силният е прав", предлага на Москва реални възможности в краткосрочен план. Но в дългосрочен план това е опасна игра. Международният баланс на силите бързо се променя и се появяват нови участници. Силна международна правна система, подкрепена от всички големи сили, включително Русия, може да се окаже една от малкото гаранции срещу ревизионистките изкушения.

Към разочарование на критиците си, Русия се държи твърдо и се доказва в настоящия момент. Но за да поддържа този успех, тя ще трябва да погледне отвъд краткосрочните ползи и тесните собствени интереси. Тя трябва да бъде способна да устои на сътресенията в международната система и бързите технологични промени. Русия разполага с ресурсите и средствата да определя собствения си курс, но се придържа прекалено твърдо към предпочитанието си към стабилност пред промяната. Това е разбираемо, като се имат предвид болезнените спомени от 90-те години, когато промяната дойде като катастрофа, която струваше на милиони руснаци не само работните им места и спестяванията, но и самоуважението, чувството за принадлежност, дори смисъла на живота. Но това предпочитание може също да се втвърди в отказ да се адаптира – калцификация, която и преди е изтласквала великите сили в периферията.