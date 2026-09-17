22 000 видеа и 34 000 изображения: Италия разби международна мрежа за сексуално насилие над деца

Италианската полиция е арестувала 17 души при мащабна операция срещу международна мрежа за разпространение на материали със сексуално насилие над деца, предаде БГНЕС.

Разследването разкрива организация с потребители в десетки държави, която е действала основно чрез Telegram и е предоставяла достъп до незаконно съдържание срещу плащания в криптовалута или предоставяне на нови материали.

Ключова роля за разбиването на мрежата е изиграл италиански полицай под прикритие. Той успял да спечели доверието на администраторите, станал съадминистратор и получил достъп до частните канали на групата.

"Тази организация беше структурирана като мултинационална компания", заяви главният прокурор на Рим Франческо Ло Вой.

Десетки хиляди видеа и изображения

Разследващите са иззели около 283 гигабайта незаконни материали, сред които над 22 000 видеоклипа и 34 000 изображения. Част от заснетите деца са били на възраст едва четири години.

Според властите мрежата е управлявана от четирима италианци и един швейцарски гражданин. Администраторите са на възраст между 22 и 28 години.

Те използвали отделен чат, наречен "La Sala dei Re" ("Зала на кралете"), за вътрешната си комуникация. Задачите им включвали управление на групи и сървъри, модериране на съдържанието и създаване на ботове, чрез които дейността да продължава, когато Telegram закрива отделни чатове.

Близо 1000 акаунта от 98 държави

Операцията с кодово име "Fly Trap" е довела до разкриването на общност в Telegram, наречена "New Saga", в която са участвали над 1000 потребители от различни части на света.

За получаване на достъп потребителите трябвало да направят плащания, представяни като "дарения", в размер между 3 и 9 долара, или да предоставят нов незаконен материал.

Италианските власти са идентифицирали 996 акаунта, свързани с 98 държави. Информацията е предадена на компетентните органи в съответните страни и вече е довела до редица арести.

Разследването започва през 2024 г. след сигнал от американската Служба за разследвания на вътрешната сигурност (HSI) и продължава.