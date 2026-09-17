Фицо: Европа е по-близо от всякога до мащабна война

Словашкият премиер Роберт Фицо предупреди, че Европа е по-близо от всякога до избухването на мащабна война вследствие на конфликта в Украйна и призова европейските лидери да насочат усилията си към постигането на мир, предаде Reuters.

Фицо направи изявлението преди предстоящото си посещение в Украйна, където ще участва в среща с няколко европейски лидери.

Словашкият премиер, който поддържа отношения с Москва и многократно е изразявал позиции за необходимостта от преговори за прекратяване на войната, предупреди и за риска от инциденти с дронове.

По думите му навлизането на безпилотен летателен апарат на територията на държава от НАТО би могло да доведе до задействане на клаузата за колективна отбрана на Алианса.

Фицо подчерта, че една от основните му цели е да не допусне Словакия да бъде въвлечена във въоръжен конфликт, пише БТА.