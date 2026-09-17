След смъртта на Йоргос Мазонакис: Проверяват двама лекари и за пране на пари

Двама лекари, арестувани след смъртта на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис в частна клиника в Атина, ще бъдат проверявани и за евентуално пране на пари, предадоха БГНЕС и "Катимерини".

Финансовото разследване е разпоредено от Хараламбос Вурлиотис – бивш високопоставен прокурор и ръководител на гръцката Служба за борба с изпирането на пари (HAMLA).

Мазонакис почина на 9 септември на 54-годишна възраст, след като получи сърдечен арест по време на процедура по плазмафереза в клиниката на двамата лекари в централния атински квартал "Колонаки". При плазмаферезата плазмата се отделя от кръвта като част от медицинска процедура.

Лекарите, които са съпрузи, бяха оставени в предварителния арест в понеделник. Срещу тях е повдигнато обвинение за убийство с евентуален умисъл във връзка със смъртта на Мазонакис.

И двамата отричат да са извършили нарушение или престъпление.

Паралелно с наказателното разследване сега ще бъдат проверени и финансовите им отношения и активи за евентуални данни за пране на пари.

Гръцката Служба за борба с изпирането на пари има правомощия да замразява активи на лица, заподозрени във финансови престъпления. Ако при проверката бъдат открити данни за нарушения, събраните материали могат да бъдат изпратени на прокуратурата за последващи действия.