Изборите в Русия ще поднесат малко изненади, но за Кремъл те са от значение

Системата на властта в Русия често бива наричана "управлявана демокрация" (при която управлението се осъществява от Кремъл). Това означава огромни правомощия за президента и липса на политически изненади.

Очаква се изборите този уикенд да излъчат поредния парламент, доминиран от управляващата партия "Единна Русия", както и състав от депутати, които са твърдо лоялни към Владимир Путин.

Критиците отхвърлят вота, определяйки го като нито свободен, нито честен. Но Кремъл не се интересува от мнението на критиците.

"Ние имаме собствена политическа система, собствен политически процес", обясни наскоро говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Това означава, че за Кремъл няма да има неочаквани обрати. Никакви изненади. Значи ли това, че няма новина?

Съвсем не.

За Кремъл изборът на 450 депутати за долната камара на парламента - Държавната дума - е от голямо значение. Това са първите парламентарни избори в страната след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Кремъл ще използва вота, за да заяви, че мнозинството руснаци подкрепят президента и войната, както и за да насърчи политическата кариера на военнослужещи, завърнали се от Украйна: според официални данни близо двеста ветерани от войната участват в изборите.

Що се отнася до предизборната кампания, тя даде представа за състоянието на руското общество след четири години и половина война.

Споменах, че няма да има изненади. Но все пак се случиха някои.

"Добър вечер и добре дошли на тазвечершните предизборни изказвания на кандидатите за 158-ми избирателен район за Държавната дума", обяви водещият по държавната телевизия. Режисьорът в студиото превключи към широк план, разкриващ шест празни трибуни. "Кандидатите не се появиха", призна водещият. "Така че – довиждане от мен."

В друг телевизионен дебат (в който участваха самите политици) един от кандидатите, обичащ да пее, представи предизборното си послание с песен:

"Комунистическата партия - вървим напред!

С народа сме ние - нима не знаете?"

Повече приличаше на "X Factor", отколкото на политически дебат.

И все пак, един музикален манифест звучи странно уместно. В предишния състав на Думата изглеждаше, че всички пеят в един глас. На последното заседание на парламента през юли депутатите се изправиха и ръкопляскаха, докато председателят на Народното събрание скандираше многократно:

"Русия, Путин, Победа!" "Русия, Путин, победа!"

Това беше сигнал, че всички депутати в парламента трябва да подкрепят президента Путин и войната.

"Всички партии в Думата - абсолютно всяка една от тях - гласуваха "за" 170 закона в подкрепа на специалната военна операция", каза ми с очевидна гордост лидерът на Комунистическата партия Генадий Зюганов, визирайки работата на предишния парламент. "В този смисъл в Думата цари 100-процентово съгласие."

Срещнах се със Зюганов по време на предизборната кампания край Москва, във фабрика за хляб и бисквити. Докато наблюдавах редиците от еднакви на вид хлябове, движещи се бързо по поточната линия, се замислих за руския парламент. Не че всички партии в Думата са идентични: някои са по-националистически настроени, други - като партията на Зюганов - са по-леви.

Но когато става въпрос за подкрепа на законодателните инициативи на Кремъл и на "специалната военна операция", те гласуват по един и същи начин. Такива "системни" партии са жизненоважни брънка в политическата машина на Русия, съсредоточена около Кремъл.

А какво става, ако някоя партия не подкрепя войната?

Една такава партия - "Яблоко" - призовава за прекратяване на огъня в Украйна. Още през юли тя беше единствената антивоенна партия в Русия, регистрирана за изборите. Дванадесет дни по-късно обаче Върховният съд я извади от избирателните списъци. Това масово се изтълкува като признак за опасенията на Кремъл, че антивоенните послания биха могли да намерят отклик сред руските избиратели.

Въпреки изключването на "Яблоко" от партийните листи, някои от кандидатите ѝ все още участват в надпреварата в отделни избирателни райони. Макар че през последните седмици все повече кандидати на "Яблоко" биват задържани от полицията, съдени за различни нарушения и отстранявани от изборите.

"Полицията изпълнява политическа поръчка. Това не е тайна“" казва ми кандидатът на "Яблоко" Григорий Гришин. "По този начин властите определят границите, в които според тях трябва да протекат изборите. Добре известно е, че искането за прекратяване на кръвопролитията в този конфликт с Украйна се радва на широка подкрепа. Според мен повечето хора в Русия сега искат мир, а "Яблоко" помогна на хората да изразят това. Именно затова партията беше изключена от избирателните списъци, а на отделни кандидати се пречи да участват."

Засега Григорий остава кандидат. Но наскоро полицията дойде в дома му.

"Трима полицаи в цивилни дрехи ме помолиха да отида с тях в участъка, което и направих. Полицията заяви, че съм публикувала нещо, което според тях е екстремистки символ - думата "Навални" - и че по този начин съм разпространявала екстремистка пропаганда чрез канала си в Telegram."

Алексей Навални беше най-изявеният опозиционен лидер и критик на Кремъл в Русия; той почина в затвора през 2024 г. Беше осъден по няколко обвинения, включително за екстремизъм.

Руските власти настояват, че изборите за Държавната дума са прозрачни и честни. Критиците на вота посочват опозиционните политици, които са били принудени да емигрират или са вкарани в затвора. Миналата година един от лидерите на водеща независима група за наблюдение на изборите в Русия беше осъден на пет години затвор. Григорий Мелконянц беше признат за виновен по обвинения в сътрудничество с "нежелана организация". Неговата организация за наблюдение на изборите, "Голос", преустанови дейността си.

На около 80 километра от Москва, в град Дмитров, почти няма признаци за предстоящите избори

В центъра на града има паметник на "Героите от специалната военна операция" - местни жители, загинали в боевете в Украйна.

Войната е основна тема, която вълнува хората тук.

"Усещаме го", казва Олга, чийто зет е войник в "специалната операция". "Заради хората, които са отишли ​​да се бият, и семействата, останали тук, докато синовете, съпрузите, децата и внуците им са там. Но тези избори не могат да повлияят на това, което предстои."

"Иска ми се да живеем в мирна страна, без война", казва ми Полина. "За да не се налага да се притесняваш, че пред теб може да падне дрон."

Руснаците имат и други грижи. Украинските атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии доведоха до масов недостиг на гориво, докато икономическият натиск нараства.

"Това, което ме тревожи", казва бръснарят Иван, "е, че колкото и да печелиш, пак не стига. Цените растат по-бързо от заплатите. В работата си разговарям с много хора. Знам колко са затруднени финансово."

Очакванията, че тези избори ще променят нещо съществено, са ниски.

"Изборите на Запад и тези в Русия са коренно различни неща", обяснява Гришин. "На Запад изборите са начин за съставяне на правителство, което по-късно бива сменено, ако избирателите не са доволни. В Русия изборите никога не водят до смяна на властта. В най-добрия случай те са начин за оказване на влияние върху нея, за изпращане на сигнал. Но властта в Русия никога не се е сменяла вследствие на избори. Такава е Русия."

Репортажът е на коренспондента на BBC в Москва Стив Розенбърг