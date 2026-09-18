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Бени Бланко отрече да е използвал черна магия, за да спечели Селена Гомес

Женени са от година

18.09.2026 | 00:56 ч. 3
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Бени Бланко отрече да е използват черна магия, за да спечели любовта на Селена Гомес. Двамата са заедно вече от над 3 години, а преди година сключиха брак.

В предаването "Today" го питат каква е тайната на перфектната им връзка.

"Не използвах нещо като черна магия или каквото ѝ да било... Просто бях мил! Това е да разбираш партньора си и да бъдеш способен да говориш за неща, да имате открит диалог. Да, ние сме на наистина добро място, и аз съм голям късметлия. И пак, мисля, че да не бъдеш гадняр и да бъдеш мил с хората - това я постави в моята орбита", отвръща той.

Какво още каза той четете в teenproblem.net

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