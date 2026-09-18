7 есенни якета, които ще преобразят визията ви

Както често се случва, летният сезон премина скорострелно и вече бързо се насочваме към всичко уютно и есенно. От топлото осветление и носталгичните романтични комедии до сезонните вкусове и времето за пуловери – хората масово се обръщат към Instagram, за да подготвят гардеробите, графиците и домовете си за есента. В този ред на мисли е крайно време да добавим още един елемент към визията си.

Преди да заложите на старите си изпитани любимци, може би си струва да освежите гардероба си с някоя от най-стилните тенденции при есенните якета за 2026 година – тенденции, които далеч не са просто мимолетни моди. Според модния стилист Кайла Флакс, якетата с висока яка тип „фуния“, пелерините, както и моделите от велур са само част от задължителните тенденции при връхните дрехи, носещи закачливи текстури и силуети, които ще се задържат дълго на мода.

По-долу разглеждаме седемте тенденции при есенните якета, които ще виждаме по улиците, в социалните мрежи, в каталозите и навсякъде около нас през идните месеци.

Яке с висока яка

Както личи от стила athleisure – хибриден стил от спорт и ежедневие – високите якета с яка тип „фуния“ са истински хит в момента. Това, което започна като елегантен суитшърт, впоследствие се превърна в по-изискани модели връхни дрехи. Нека тази есен якето бъде акцентът във вашата визия. Моделът с висока яка мигновено придава повече характер дори и на най-изчистената визия.

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