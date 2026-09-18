5 зодиакални знака ще стартират октомври с чувството, че са съвсем различни хора

Пет зодиакални знака ще завършат септември 2026 г. с чувство на различност, отколкото в началото на месеца, и това определено е хубаво нещо. Ако напоследък водите някакви борби, още не се отказвайте.

Този месец ще имаме някои важни транзити, започвайки с Новолунието в Дева на 11 септември. До началото на октомври Венера, Меркурий, Марс и Слънцето ще бъдат в нови знаци.

Излишно е да казваме, че се случват много неща и това е добър знак за тези 5 астрологични знака.

А ето и кои са тези знаци, които ще навлязат в октомври с видима промяна в живота и начина си на мислене:

Лъв

Късметът е на ваша страна, Лъв, и е насочен към портфейла ви. Новолунието в Дева на 11 септември ви отвори нов поток от доходи или финансова възможност. И Марс навлиза във вашия знак на 27 септември, давайки ви огромен прилив на енергия и добра инерция.

Завършвате септември, чувствайки се по-уверени и амбициозни от всякога. Въпреки че никога не сте били срамежливи, това е съвсем ново ниво, дори за вас. Сега, след като сте приключили със сдържането, не се изненадвайте, ако животът ви драстично се подобри и разшири.

Дева

Пригответе се, Дева. Получавате най-голямото сияние този месец. Новолунието на 11 септември се случи във вашия знак, което е вселената, която ви дава масивен бутон за нулиране на вашата идентичност, вашия външен вид, вашите цели.

Следващата глава от живота ви ви тласка да се разширите в кариерата си. През септември Меркурий и Слънцето се преместват във Везни, активирайки вашия паричен сектор. Сега е моментът да мислите критично и да действате съответно. В края на краищата, такъв късмет не се случва всеки ден.

Стрелец

Добри новини, Стрелец! Получавате огромен тласък на късмета в кариерата си и през септември и ви предстоят наистина нови възможности. Напоследък се чувствахте в застой и това е точно промяната в инерцията, от която се нуждаете.

Новолунието в Дева на 11 септември ви подтикна да се кандидатирате за повишение или да кандидатствате за нова работа. Най-накрая ще ви забележат влиятелни хора. С навлизането на Марс в Лъв на 27 септември, разширяването и пътуванията са във вашата карта. Точно това искате да чуете!

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