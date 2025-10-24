4 задължителни витамина за есенно-зимния период

С хладното време започва и т. нар. „сезон на настинките“, но разбира се, това не бива да ни плаши, стига да сме добре подготвени. Кои витамини ще ни помогнат да укрепим имунната си система преди зимата?

Омега-3 за еластична кожа

Мастните киселини, съдържащи се в омега-3, са от решаващо значение за здравето през цялата година, но през зимните месеци, когато въздухът е по-студен и по-сух, те гарантират, че кожата остава добре хидратирана и еластична. Благодарение на мощните си противовъзпалителни свойства, те са важни и за предпазване от кожни състояния, свързани с прекалено изсушаване на кожата като екзема (които често могат да се обострят през зимата).

„Вече знаем, че омега мастните киселини са ключови за хидратираната кожа и помагат за поддържане на кожната бариера“, обяснява Лорейн Перета, ръководител на отдела за хранене в Advanced Nutrition Programme.

„Тъй като омега мастните киселини помагат на клетъчните мембрани да задържат влагата, те са важни и за поддържане на имунната система на кожата, особено когато влизате и излизате от топли и студени пространства през зимните месеци.“

