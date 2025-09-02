Общопрактикуващ лекар с предложение: Потребителската такса да е за всички

14% увеличение на потребителската такса предлагат личните лекари. Предложението е увеличената такса да бъде 1% от минималната заплата. Сумата не е актуализирана от 2012 година и вече е крайно недостатъчна. Общопрактикуващият лекар д-р Мирослав Спасов казва, че таксата не я искат само личните лекари.

“Повечето пациенти се срещат с нас и тази такса им боде очите. През 2012 г. с постановление на МС тази такса беше фиксирана при личните лекари на 2,90 лв. Всяка година поставяме въпроса и политиците ни режат, защото това е "горещ картоф". Народното събрание е законодателен орган, стига са си прехвърляли топката", коментира общопрактикуващият лекар в предаването "България сутрин".

Д-р Спасов подчерта, че тази такса е предназначена за дофинансиране на лекарските практики и плащане на режийните. По думите му държавата адекватно финансира здравеопазването ни. “Ежедневно в нашите кабинети ни безпокоят хора, които нямат нужда от преглед. Станали сме като бюро "Справки". Родители водят здрави деца да предскажат дали ще се разболеят”.

"Като имаш повече пациенти, ще получаваш по-голям приход от Касата, а не заплата. Ние също боледуваме, също плащаме сметки, също ходим на почивки, плащаме данъци и осигуровки. НАП ни чака чинно да си платим данъците и осигуровките. Детето на лафката освободено ли е от плащане? Пенсионерът освободен ли е от плащане в магазина? Колкото и да не им се вярва на гражданите, България е социална държава", аргументира се д-р Спасов пред Bulgaria ON AIR.

Общопрактикуващият лекар отбеляза, че законодателят е решил таксата да не влиза в парите, които плащаме за здравни осигуровки. По думите му най-голямото перо в разходите на парите за здравеопазване са лекарствата и въпреки увеличения бюджет, парите за здраве продължават да не са достатъчно.

По думите му най-добрият вариант е да има потребителска такса, която да е за абсолютно всички. “Защо само здравните специалисти трябва да имаме някакви социални функции? Българинът, една част от обществото, е капиталист по душа, но да се плати на доктора: "Няма да му плащам". Никога не сме отказвали помощ. По закон имате задължението поне веднъж годишно да сте на профилактичен преглед", обясни д-р Спасов.

Лекарят сподели, че е бил обиждан пред кабинета за това как е имал възможността да излезе в отпуск, след като си е взел само 5 дни, за да заведе семейството си на почивка.

Д-р Спасов подчерта, че един милион българи не си плащат осигуровките и заобикалят системата, а 970 хиляди души се осигуряват на две минимални работни заплати. Никой не контролира сивия сектор, заключи той.

