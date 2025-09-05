Край на подутия корем! 10 храни, които намаляват газовете

Подутият корем и газовете са нещо, което може да ви накара да се чувствате зле. За да облекчите подутия корем и газовете е добре да включите някои храни, които имат особено добър ефект за намаляване на подуването на корема и газовете. Ето кои са те.

Храни против подут корем и газове:

Банани

Бананите са много богати на калий и фибри. Тази комбинация има успокояващ ефект върху корема и стомаха, като стимулира секрецията на храносмилателни ензими. Това потиска образуването на газове и потиска усещането за подуване и разпъване на корема.

Горски плодове

Горските плодове са едни от най-наситените с фибри. Те са и с най-бедно съдържание на захари, което е допълнителен бонус за намаляването на подуването и газовете. Колкото повече захари консумирате, толкова повече газове ще се образуват при храносмилането им. Фибрите допринасят за намаляването на подуването и балансирането на храносмилането.

Аспержи

Аспержите са още един пример за храна, която е изтъкана предимно от фибри. Именно затова аспержите са чудесен помощник в намаляването на газовете и подуването. В тях се съдържа и калий, който има допълнително балансиращо въздействие за чревната флора и стимулира синтеза на храносмилателни ензими.

